В бюджете Азербайджана на 2027 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости предусмотрены на уровне 314 манатов — на 14 манатов выше действующего показателя.

Об этом сообщил Report председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

В настоящее время оба показателя составляют 300 манатов.