В Азербайджане имущество, привилегии и льготы, полученные должностными лицами в результате конфликта интересов, предлагается обращать в доход государства.

Соответствующее положение включено в новый законопроект «О конфликте интересов», сообщает Report.

Согласно документу, должностное лицо должно добровольно вернуть полученное имущество либо возместить его стоимость, а также стоимость предоставленных ему привилегий или льгот.

В случае отказа имущество, привилегии, льготы или их стоимость будут принудительно и безвозмездно обращены в доход государства. Такое решение будет приниматься судом по иску соответствующего органа и исполняться после его вступления в законную силу.