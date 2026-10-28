Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана предотвратили попытку транзитной перевозки через территорию страны особо крупной партии наркотиков.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, на таможенном посту «Юг-Астара» был проверен грузовой автомобиль, перевозивший салат-латук из Ирана в Россию.

Транспортное средство проверили с помощью стационарной рентгеновской установки и служебной собаки.

Во время проверки служебная собака отреагировала на один из поддонов, находившихся в прицепе автомобиля.

При осмотре указанного поддона в 90 упаковках, скрытых под листьями салата, было обнаружено 97 кг 685 г марихуаны.

По факту проводится расследование.