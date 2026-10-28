Достижения Азербайджана и его независимая политика вызывают обеспокоенность у многих.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на мероприятии «Диалог религий: Дорожная карта к общему будущему», организованном в Центре Гейдара Алиева в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку, передает АПА.

По его словам, Азербайджан готов дать достойный ответ на любые провокации, направленные против государственности, независимости и духовных ценностей страны.

«Мы способны и готовы дать достойный ответ на любые провокации, направляемые извне, а также тем, кто за пределами нашей страны позволяет себе высказывания против нашей государственности, независимости и духовных ценностей», — заявил Пашазаде.

Он подчеркнул, что народ и верующие Азербайджана сохраняют бдительность перед лицом клеветы, провокаций и идеологических угроз, в том числе со стороны сил, действующих внутри страны.

Шейхульислам также отметил, что верующие гордятся успехами Азербайджана, включая достижения в культурной, духовной и религиозной сферах, и высоко оценивают деятельность государства и президента.