В Баку в 2027 году все старые автобусы планируется заменить на новые.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает Report.

По его словам, сегодня в Баку курсируют около 2 600 автобусов.