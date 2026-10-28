В новом выпуске «Поиска смыслов» на Minval Politika обсуждаем состояние азербайджанского здравоохранения с врачом-терапевтом Зауром Оруджевым.

Почему молодые азербайджанские врачи предпочитают работать в Германии? Каковы итоги восьми лет реформ TƏBİB и что изменится после передачи структуры в подчинение Министерства здравоохранения?

Поговорим об обязательном медицинском страховании, очередях к специалистам, сильных и слабых сторонах государственной и частной медицины, а также о дефиците врачей в регионах.

Отдельное внимание уделим общественному контролю, современным методам лечения и причинам, по которым медицинские инновации не всегда доходят до пациентов.

Какие изменения необходимы системе здравоохранения Азербайджана и что нужно сделать, чтобы качественная медицинская помощь стала доступнее каждому?