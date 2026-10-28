Опубликован список имущества бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева и членов его семьи, конфискованного в пользу государства.

В перечне — 216 гектаров сельскохозяйственных земель в Баку, Абшеронском и Гёранбойском районах, 155 гектаров в Новханы, 50 гектаров в Хыналыге, а также виноградники. На супругу Мехтиева оформлены 892 сотки земли в Маштаге, на дочь — ещё 240 соток.

Среди недвижимости — вилла на Тбилисском проспекте стоимостью около $8 млн, дачи в Гёйчайском, Шамахинском и Гёйгельском районах, два 16-этажных жилых дома, один из которых рассчитан на 408 квартир.

В списке также значатся радиостанция Media FM, торговые центры Grand Palace, Astoriya, Qrandezza, доли в «Садараке» и «Бине», German Hospital и издательский дом Şərq-Qərb.

Кроме того, фигурируют Bank BTB с уставным капиталом 50 млн манатов, лизинговая и инвестиционная компании. Согласно опубликованным данным, 75% акций банка принадлежат внучке Мехтиева.

Экс-глава Администрации президента Азербайджана был признан виновным в особо тяжких преступлениях против государства, включая государственную измену, попытку захвата власти, отмывание денег и получение взяток и решением суда приговорен к 14 годам лишения свободы. Суд учел возраст и состояние здоровья Мехтиева, назначив условное наказание.