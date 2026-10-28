Ученица VII класса средней общеобразовательной школы №225 в Баку погибла после падения из окна четвёртого этажа. Трагедия произошла 28 октября.

Как сообщили в Бакинском городском управлении образования, руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь, однако полученные школьницей травмы оказались смертельными.

В управлении отметили, что о произошедшем проинформировали семью ребёнка и соответствующие органы. По факту начато расследование, обстоятельства случившегося выясняются.

В связи с проводимым расследованием управление образования призвало общественность проявлять особую деликатность при обсуждении трагедии и опираться на информацию официальных органов.