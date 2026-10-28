США предупредили несколько стран Персидского залива о возможной «короткой интенсивной военной кампании» против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, Пентагон эвакуировал американских военных с тех ближневосточных баз, где им могла бы угрожать опасность, ВС США в регионе пополняют арсеналы боеприпасов, бомбардировщики и истребители готовятся к нанесению ударов.

Согласно сведениям The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о возобновлении военной операции, но склоняется к проведению после выборов масштабной атаки, целью которой может стать иранская инфраструктура и ядерные объекты.