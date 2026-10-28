Центризбирком Израиля обнародовал данные после подсчета 48,43% голосов.

Лагерь Нетаньяху получает 55 мандатов, блок перемен -50, арабские партии — 15.

Ликуд — 27 мандатов, Яшар — 22, Бе-Яхад — 11, Объединенный арабский список — 11, Демократы — 9, Яадут ха-Тора — 8, НДИ — 8, Оцма йегудит — 7, ШАС — 7, Религиозный сионизм — Зеут — 6 , РААМ — 4.

08:41 По итогам подсчета 31,1% голосов на парламентских выборах в Израиле блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получает 59 из 120 мандатов в Кнессете XXVI созыва.

По данным на 05:35 среды (07:35 по Баку) обработано около 1,7 млн голосов избирателей. Согласно предварительным результатам, оппозиционный блок получает 46 мандатов, арабские партии — 15.

Наибольшее количество мест получает партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху — 29 мандатов (22,2% голосов). За ней следует партия «Яшар» — 20 мандатов (15,4%).

«Объединенный список» получает 11 мандатов (8,3%), партия «Бе-Яхад» — также 11 (8,2%), «Яадут ха-Тора» — 9 (6,7%), «Наш дом Израиль» — 8 (6,4%).

Партии «Оцма Йехудит», «Демократы», ШАС и «Религиозный сионизм» получают по 7 мандатов. Их результаты составляют соответственно 6%, 5,9%, 5,7% и 5,7% голосов.

Партия РААМ с результатом 3,7% получает 4 мандата.

Таким образом, согласно предварительному распределению мест, блоку Нетаньяху не хватает двух мандатов для формирования большинства в 120-местном парламенте.

Подсчет голосов продолжается, окончательное распределение мандатов может измениться.