Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Мекканское соглашение с Саудовской Аравией и Пакистаном призвано укрепить совместную оборону и координацию в сфере безопасности.

По его словам, соглашение предусматривает развитие сотрудничества на основе коллективной обороны, совместного сдерживания и военной координации.

Гюлер также отметил, что меморандум «Бадр», подписанный на прошлой неделе Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией, предусматривает расширение сотрудничества в оборонной промышленности, технической военной подготовке, обмене опытом, совместном производстве и технологических разработках.

Как подчеркнул министр, обе инициативы отражают стремление Турции укреплять свою роль в международной архитектуре безопасности и вместе с дружественными странами искать решения в сфере общей обороны.