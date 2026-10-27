Президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев призвал пять прикаспийских стран объединить усилия для решения проблемы обмеления Каспийского моря.

Об этом он заявил на специальной совместной сессии в рамках 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й встречи министров в рамках Бакинского процесса.

Мустафаев отметил, что снижение уровня Каспия вызывает обеспокоенность из-за последствий для окружающей среды, биоразнообразия, экономики и условий жизни местных жителей.

«Для преодоления этого вызова основным условием является тесное сотрудничество пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Экологические вызовы требуют обмена научными знаниями, координации политики и чувства общей ответственности за наше общее природное наследие», – сказал Мустафаев.

Президент Тюркской академии подчеркнул, что на протяжении веков Каспийское море объединяло народы, культуры и цивилизации. Он добавил, что прикаспийские страны могут укрепить взаимопонимание, совместно решая экологические проблемы, а Каспийское море должно объединять их не только благодаря общей географии и истории, но и общей ответственности за его будущее.