Азербайджанские ученые обратились с письмом к президенту Ирана Масуду Пезешкиану. В обращении говорится, что беседы на азербайджанском языке, которые президент Ирана ведёт во время встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также в ходе визитов в Баку, Шушу и Ханкенди, способствуют установлению более искренних межгосударственных отношений, укрепляют уважение к иранскому государству и создают широкие возможности для укрепления взаимного доверия, сообщает АПА.

«Коренные азербайджанцы, проживающие в Иране, прилагают усилия и выступают с инициативами, направленными на получение среднего и высшего образования на родном языке, а также на развитие печати и литературы на родном языке. Однако их законные права в этой сфере до сих пор не реализованы. Это, естественно, вызывает серьёзную обеспокоенность среди иранских азербайджанцев. Ведь сегодня в мире осталось совсем немного народов, лишённых возможности читать и писать на родном языке. Мы также считаем, что, как и другим народам мира, коренным азербайджанцам, проживающим в Иране, должно быть обеспечено право получать образование на родном языке. В этой связи Ваши выступления на азербайджанском языке во время мероприятий, проводимых в ИРИ, а также во время вашего визита в Азербайджан, ваше знание наизусть отдельных отрывков из знаменитой поэмы великого азербайджанского и иранского поэта Мохаммедхосейна Шахрияра «Приветствие Гейдарбабе» и приведение поучительных примеров вызывают большой отклик и симпатию народа как в Иране, так и в Азербайджане. В то же время общение, которое вы выстраиваете на родном языке представителей различных народов, в том числе азербайджанцев, в разных регионах Ирана, способствует укреплению уважения и почтения, испытываемых к вам как к главе государства», — говорится в обращении.

Ученые отметили, что верят в то, что иранский президент предпримет меры на государственном уровне для обеспечения возможности получения иранскими азербайджанцами образования на их родном, азербайджанском языке и тем самым поможет осуществить их многовековую мечту.

В обращении также подчёркивается, что для получения образования коренными азербайджанцами, проживающими в Иране, существует острая необходимость в открытии школ с обучением на азербайджанском языке.

«Кроме того, к числу вопросов, требующих решения, относятся предоставление разрешения на издание газет и журналов на азербайджанском языке в Иране, а также на публикацию научных и художественных произведений на этом языке. Это могло бы стать важным шагом и с точки зрения обеспечения прав азербайджанского народа, проживающего в Иране, которые закреплены Конституцией вашей страны», — написали сотрудники НАНА.

Инициаторы также выразили готовность безвозмездно передать школам, в которых в Иране будет организовано преподавание на азербайджанском языке, необходимое количество учебников и дополнительной литературы, художественных и научных произведений, энциклопедий и словарей. Более того, ученые готовы бесплатно преподавать в школах Ирана, где обучение будет вестись на азербайджанском языке.

Под обращением подписались 20 сотрудников Национальной академии наук Азербайджана, среди которых: директор Института языкознания имени Насими НАНА, доктор филологических наук, профессор Надир Мамедли; заместитель директора по научной работе и цифровому развитию Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА, доктор филологических наук Мехман Гасымлы; главный научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА, доктор филологических наук, профессор Казанфар Пашаев и другие.