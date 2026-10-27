В Азербайджане вновь может быть поднят вопрос об увеличении государственного финансирования лечения онкологических заболеваний. Одним из возможных вариантов рассматривается лечение онкобольных за счет системы обязательного медицинского страхования. Об этом в комментарии Minval заявил депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

По его словам, в Азербайджане действует государственная программа, предусматривающая лечение онкологических больных за счёт государственных средств. Однако существующих объёмов финансирования недостаточно для полного охвата потребностей пациентов.

«В ходе исследований высказывались предположения, что ранее предусмотренных объёмов финансирования не хватает для полноценного лечения онкологических заболеваний. На это также указывают международные эксперты», — отметил депутат.

По словам Махмудова, в дальнейшем вопрос может решаться как за счёт увеличения финансирования действующей государственной программы, так и посредством покрытия лечения обязательным медицинским страхованием.

Депутат не исключает, что эта тема вновь может стать предметом обсуждения в рамках рассмотрения государственного бюджета на текущий год.

Отметим, что расходы на здравоохранение в госбюджете Азербайджана на 2027 год предусмотрены на уровне 2 млрд 82,6 млн манатов. Это на 2,9 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год. На расходы на здравоохранение в сводном бюджете планируется выделить 3 млрд 962,8 млн манатов.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются в размере 39 млрд 234 млн манатов, а расходы — 42 млрд 400 млн манатов.