В Азербайджане предлагается установить штрафы за преследование лиц, сообщивших о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, сообщает Report.

Законопроект вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, за применение прямых или косвенных мер преследования в отношении лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, предусматриваются штрафы в размере от 3 000 до 5 000 манатов.

В частности, речь идет о применении дисциплинарных взысканий, расторжении трудового договора, увольнении с должности, переводе на другую работу, незаконных удержаниях из заработной платы, активном или пассивном воспрепятствовании продвижению по службе либо поощрению, предоставлении отрицательных характеристик и других подобных мерах, предпринимаемых с целью мести за сообщение о коррупции.

Кроме того, предлагается установить штрафы в размере от 800 до 1 300 манатов за угрозы, оказание давления, оскорбления или причинение материального ущерба лицу, сообщившему о коррупционных правонарушениях, либо его близким родственникам в связи с предоставленной информацией.