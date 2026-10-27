Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED), финансируемый Конгрессом США, продолжает поддерживать проекты, связанные с политической жизнью, СМИ и гражданским обществом стран Южного Кавказа. Опубликованный фондом перечень действующих грантов позволяет оценить не только масштабы этой деятельности, но и то, какие темы Конгресс считает для себя приоритетными в регионе.

Согласно данным NED, в разделе, посвященном Азербайджану, указаны 14 проектов на общую сумму более 1 млн долларов. Основные направления — права человека, правовая помощь, независимая журналистика, общественно-политическая аналитика и вовлечение граждан в политические процессы. В частности, 304 тысячи долларов предусмотрены на проект по поддержке независимых СМИ, почти 201 тысяча — на защиту фундаментальных прав человека, около 138 тысяч — на мониторинг и информационное сопровождение тематики политзаключенных. Еще почти 131 тысяча долларов выделена на развитие гражданского участия и поддержку местных общественных инициатив.

Речь идет не о разовых информационных публикациях, а о поддержке целой инфраструктуры, начиная от производства контента и подготовки аналитических материалов, до правозащитной деятельности и организации общественных инициатив. При этом описания некоторых проектов прямо предусматривают распространение материалов среди международных институтов, НПО, экспертов и политиков. Таким образом, финансирование рассчитано не только на внутреннюю аудиторию, но и на формирование представлений об Азербайджане за рубежом. Путем несложных умозаключений можно прийти к выводу о том, что эти средства в основном направлялись на поддержку оппозиционных информационных ресурсов, действующих за пределами Азербайджана. Заявленные цели ряда проектов позволяют говорить о системной работе по формированию независимых от государственных источников информационных и экспертных площадок, в том числе ориентированных на международную аудиторию.

Давайте сравним с показателями соседних государств. Согласно приведенным данным, на проекты, связанные с Арменией, приходится около 2,8 млн долларов, на грузинские — более 2,5 млн долларов. В Центральной Азии одним из крупнейших получателей финансирования стал Кыргызстан, на который выделено около 2,3 млн долларов. Даже если учитывать различия в масштабах стран и структуре грантов, подобное распределение показывает, что Южный Кавказ и Центральная Азия остаются важными направлениями американской политики поддержки гражданских и общественно-политических инициатив.

При этом содержание армянских грантов заслуживает отдельного внимания. В перечне NED присутствуют проекты, посвященные внешней политике и безопасности Армении, отношениям с Россией, поствоенному периоду страны, а также интеграции армян, покинувших Карабах, в политическую жизнь. Отдельное финансирование предусмотрено для публикации материалов о Карабахе и для продвижения дискуссий о региональной безопасности. Получается, что грантовая деятельность не ограничивается абстрактным продвижением демократических процедур, а затрагивает вопросы национальной идентичности, внешнеполитического курса и оценки региональных конфликтов.

Перечисленные моменты имеют принципиальное значение для Азербайджана. После восстановления суверенитета над своими территориями Баку заинтересован в том, чтобы международная оценка процессов в регионе опиралась на полную картину событий, а не на односторонние интерпретации. Если финансируемые извне проекты сосредоточены на документировании нарушений, подготовке аналитических материалов и донесении определенных оценок до международных структур, то позиции сторон не могут быть представлены полно и объективно. То же самое касается и учета всех последствий конфликта для Азербайджана.

Кто-то скажет, что сам по себе иностранный грант не доказывает вмешательства во внутренние дела государства, а правозащитная деятельность, независимая журналистика и общественные дискуссии могут приносить реальную пользу. Но тогда придется согласиться и с тем, что наличие политической составляющей в таких программах требует прозрачности. Баку вправе знать, кто именно получает средства, какие критерии используются при отборе проектов, как оцениваются результаты и насколько открыто представляются альтернативные точки зрения. Иначе получается, что лозунг о поддержке демократии рискует превратиться в инструмент продвижения конкретной внешнеполитической повестки.

Существует и более широкий вопрос, связанный с механизмом контроля за деятельностью фонда. NED был создан в 1983 году по инициативе Конгресса и получает федеральное финансирование, оставаясь при этом формально негосударственной некоммерческой организацией. Здесь также присутствует и вопрос государственного контроля за финансированием NED внутри самих США. В июле 2026 года Управление генерального инспектора Госдепартамента США опубликовало отчет, согласно которому в 2017-2025 финансовых годах конгресс выделил фонду более 2 млрд долларов. При этом проверка выявила, что Госдеп не проводил предусмотренные законом ежегодные аудиты финансовых операций NED. Инспектор рекомендовал устранить этот пробел в надзоре.

Для Азербайджана вывод очевиден, когда имеется необходимость оценивать иностранное финансирование не по декларациям о демократии, а по содержанию проектов, их реальным результатам и влиянию на общественно-политическую среду. Прозрачность грантов, раскрытие конечных получателей и объективная оценка информационной деятельности должны быть универсальными требованиями, а не избирательными инструментами давления на отдельные государства.

В конечном счете содействие общественному развитию и поддержка гражданских инициатив не должны превращаться в проект по продвижению внешних политических интересов. Поддержка демократии не должна становиться основанием для избирательного подхода к региональным конфликтам или давления на суверенные государства, отстаивающие собственные национальные интересы. Если прозрачность, подотчетность и объективность действительно являются универсальными демократическим принципами, они должны в равной степени распространяться и на тех, кто финансирует продвижение этих принципов за рубежом.

При этом особого внимания заслуживает вопрос использования политических инструментов влияния. Для Азербайджана, последовательно отстаивающего право на самостоятельный путь своего развития, защита государственного суверенитета — важнейшее условие сохранения политической независимости и свободы принятия стратегических решений без внешнего диктата. Именно поэтому любое иностранное финансирование, способное повлиять на внутриполитические процессы, должно быть прозрачным, а его цели и механизмы реализации — открытыми для общественной оценки.