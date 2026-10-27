В последнее время парламентарии всё чаще говорят о необходимости снижения нагрузки на столицу и предотвращения оттока населения из сельских мест Азербайджана. Но эта проблема возникла не вчера. Как и прогнозировали отечественные эксперты по миграционным вопросам 10 лет назад, финансовый кризис, скорее всего, уже привёл к очередной волне урбанизации, то есть массовому превращению сельчан в горожан со всеми негативными последствиями такого процесса.

На самом деле это очень серьёзная проблема, способная негативно повлиять на экономику страны, особенно на фоне ставок на ненефтяной сектор, который сейчас играет ключевую роль и призван обеспечить диверсификацию и устойчивость роста.

Постепенное истощение запасов углеводородов вынуждает государство готовиться к «жизни после нефти». И ключевая задача, стоящая сегодня перед государством, — успеть перестроиться, превратить сегодняшние нефтедоллары в развитый ненефтяной сектор, транспортно-логистические хабы и проекты возобновляемой энергетики. Ведь основной риск для Азербайджана — это не физическое отсутствие нефти через 35–40 лет, а глобальный энергопереход.

Развитие сельского хозяйства в этой долгосрочной программе перехода играет не последнюю роль. Однако уже сейчас над её реализацией, как дамоклов меч, нависла серьёзная угроза, которая требует не пустых заявлений парламентариев на публику, а реальных и конкретных мер.

Напомним, что на прошлой неделе депутат Захид Орудж в очередной раз обратил внимание парламента на растущую внутреннюю миграцию и призвал разработать комплексную политику, направленную на предотвращение оттока населения из сёл Азербайджана, создание рабочих мест и возвращение людей в сёла. По его словам, развитие аграрного сектора должно быть неразрывно связано с сохранением сельских населённых пунктов и доступностью государственных услуг.

На самом деле с каждым годом в Баку становится всё сложнее и сложнее жить: плотность населения непрерывно растёт, город застыл в бесконечных пробках, жизнь дорожает.

С момента восстановления независимости Азербайджан пережил две выраженные волны урбанизации. Судя по всему, сейчас мы переживаем третью волну урбанизации, несмотря на данные Государственного комитета статистики, согласно которым в сёлах Азербайджана на данный момент проживает 45,7% населения страны (соответственно, городские жители составляют 54,3%). Но поскольку в основу этих данных легла банальная прописка (официальные данные о регистрации граждан по месту жительства), а не реальное положение дел, то у нас есть все основания усомниться в этих цифрах…

По словам Захида Оруджа, в Азербайджане насчитывается 4 246 сёл, однако сокращение населения в регионах создаёт угрозу для их дальнейшего существования.

Отметим, что критически малое население официально зарегистрировано в 129 сёлах, где проживает менее 50 человек. Как правило, это пожилые люди, а молодёжь полностью уехала в районные центры или Баку.

По оценкам экспертов, в стране насчитывается порядка 20–30 полностью заброшенных сёл. В некоторых сёлах Исмаиллинского, Нефтчалинского и Сиязанского районов сегодня физически проживает всего от 2 до 5 человек. Процесс депопуляции ярче всего выражен в высокогорных сёлах. Иными словами, если сейчас не предпринять ничего, лет через 10 мы столкнёмся с новой проблемой — вымиранием сёл. Уже сейчас местами мы наблюдаем депопуляцию сельских территорий, сокращается количество молодёжи, учеников и учителей в школах, население стареет и тому подобное.

И эта тенденция не представляла бы серьёзной угрозы, владей мы огромными территориями. Но Азербайджан — небольшое по размерам государство, и население у нас не так велико, хоть и превышает население Армении и Грузии.

С другой стороны, внутренняя миграция — само по себе явление закономерное, но только в том случае, если оно контролируемо и не вызвано отсутствием рабочих мест и благоприятными условиями для проживания. Однако наблюдения показывают, что люди уезжают из сёл в города в поисках рабочих мест, способных обеспечить базовый минимум.

С каждым днём сельскому жителю всё сложнее и сложнее: численность поголовья скота в частных хозяйствах падает, корма стабильно дорожают, и это одна из главных системных проблем аграрного сектора Азербайджана, которая напрямую снижает прибыльность животноводства. Добавим сюда ограниченность пастбищ и нехватку поливной воды на равнинах, что мешает фермерам заготавливать достаточное количество собственного корма. Как результат — содержание скота становится нерентабельным, фермеры сокращают стада (особенно это заметно по снижению поголовья овец и коз).

В растениеводстве страны тоже наметился серьёзный спад, который напрямую бьёт по кормовой базе и усугубляет кризис в животноводстве. В какой-то период многие фермеры начали отказываться от выращивания пшеницы и ячменя в пользу более прибыльных и экспортоориентированных культур (фрукты, овощи, орехи, хлопок). Но и тут оказалось не всё так гладко. В последние годы фермерам сложнее реализовать собранный урожай.

Парадокс заключается в том, что в Баку и крупных городах цены на продукты питания остаются высокими, но доходы рядовых фермеров в регионах не растут. Они часто вынуждены продавать свой урожай за бесценок или смотреть, как он портится на полях, из-за структурных проблем рынка.

Вот четыре главные преграды, мешающие фермерам продать урожай: диктат посредников (перекупщиков), которые скупают продукцию по оптовым ценам в 3–4 раза ниже цен на столичных рынках; острая нехватка инфраструктуры хранения — скоропортящуюся продукцию невозможно придержать до зимы, когда цены вырастут; высокие пороги для входа в супермаркеты (крупные торговые сети Баку требуют от поставщиков бесперебойных объёмов, строгой калибровки, упаковки и отсрочки платежей на недели или месяцы) и трудности с выходом на экспорт.

Все перечисленные причины вынуждают сельчан податься в города, жить и работать вдали от дома, чтобы прокормить семьи. В итоге страдает сельское хозяйство, которое теряет способность производить собственную продукцию. Вместо этого мы становимся полностью импортозависимыми, когда могли бы не только обеспечить население экологически чистой отечественной продукцией, но и выставлять продукцию на экспорт.

Между тем, как отметил депутат, отсутствие государственных услуг может привести к тому, что село полностью исчезнет как административная единица. Он подчеркнул, что отток населения из регионов усиливает внутреннюю миграцию и увеличивает нагрузку на рынок труда и жилья в Баку.

Парламентарий видит решение в разработке государственной программы по возвращению жителей из перенаселённого Баку и Абшерона обратно в опустевающие сельские и горные районы. Новый закон, по его мнению, который должен предусматривать не только меры по увеличению сельскохозяйственного производства, но и условия, при которых жители смогут оставаться в родных населённых пунктах.

Орудж обратил внимание на дисбаланс между занятостью в аграрном секторе и его вкладом в экономику. По приведённым им данным, в сельском хозяйстве заняты 35,4% работающего населения — около 1 млн 782 тыс. человек, однако доля отрасли в ВВП составляет лишь 5,9%.

Он также предложил рассмотреть возможность введения нулевого налогового режима для небольших перерабатывающих предприятий, использующих местное сырьё в приграничных, горных и экономически слаборазвитых районах. При этом льготы, по его замыслу, должны сопровождаться обязательствами по инвестициям и созданию рабочих мест. И выступил за снижение коммунальных тарифов в аграрных регионах с учётом климатических условий, поскольку в ряде горных и приграничных районов отопительный сезон продолжается дольше, чем в Баку и на Абшероне.

Все предложенные меры хороши, но они не могут быть фундаментальным решением, а могут носить лишь поддерживающий характер. Фундаментальной мерой, направленной на корень проблемы, может быть лишь открытие рабочих мест. А эффективность этого подхода мы видим на примере программы «Великое возвращение». Так, восстановление Карабахского региона и открытие новых рабочих мест привлекли не только уроженцев тех мест, но и часть городского населения, которая охотно поменяла привычную городскую среду на сельскую местность без страха остаться без средств к существованию.

Аналогичные меры нужны и в других регионах страны, чтобы граждане имели возможность работать рядом с домом и таким образом способствовать развитию и процветанию своего края. А пока некоторая часть сельской молодёжи и трудоспособная часть лишены работы на местах, будут перегружены столица и её окрестности, потому что кушать всем хочется.