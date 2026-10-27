В Азербайджане на фоне введения с августа этого года ограничений на операции по переводу средств с карты на карту (Card to card) темпы роста количества платежных карт увеличились более чем вдвое.

Как сообщает Центральный банк Азербайджана, по состоянию на конец сентября в стране насчитывалось 23 млн 388 тыс. платежных карт.

По сравнению с концом августа их количество увеличилось на 414 тыс., или на 1,8%.

Для сравнения, в августе число платежных карт выросло по отношению к июлю на 189 тыс., или на 0,8%, достигнув 22 млн 974 тыс.

Таким образом, после введения ограничений на переводы между картами месячный прирост количества платежных карт увеличился более чем в два раза — со 189 тыс. в августе до 414 тыс. в сентябре.