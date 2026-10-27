Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Напомнив, что наше общество не терпит двойных стандартов, глава государства отметил, что этот принцип должен применяться не только при урегулировании различных войн и конфликтов.

«Двойные стандарты также связаны с тем, что кто-то пытается читать вам лекции о вашем образе жизни. Прежде чем это делать, не мешало бы посмотреть на себя в зеркало и спросить, имею ли я право кого-либо поучать».

Глава государства отметил, что независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать.