В Насиминском районе Баку на территории бывшего вагоноремонтного предприятия, расположенной вдоль улицы 28 Мая до отеля The Ritz-Carlton Baku, создается новый парк площадью около 10 гектаров.

Как сообщает Исполнительная власть города Баку, проект разработан совместно зарубежными и опытными местными архитекторами.

Согласно проекту, автомобильную дорогу на улице Гусейна Расулбекова, которая в настоящее время проходит через центральную часть будущего парка, перенесут к его северо-западной границе. Кроме того, на пересечении улиц 28 Мая и Гусейна Расулбекова предусмотрено строительство надземного пешеходного моста, обеспечивающего доступ на территорию парка.

Строительство предусмотренной проектом подземной автомобильной парковки уже началось.

На территории парка планируется обустроить спортивные и детские игровые площадки для различных возрастных групп, теннисные корты, искусственные озера, амфитеатр и водные резервуары.

Особое внимание будет уделено созданию безопасной и удобной инфраструктуры для пешеходов. Здесь появятся прогулочные зоны, переходные площадки и велосипедные дорожки. В оформлении территории будут использованы декоративный камень и гранитное покрытие.

Кроме того, в новом парке создадут обширные зеленые зоны, высадят деревья и кустарники, а также оформят различные цветочные композиции.