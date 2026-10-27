Участки для голосования открылись в Израиле, где проходят парламентские выборы.

Кандидаты от 36 партий баллотируются в 120-местный парламент. Для представительства в Кнессете партия должна получить не менее 3,25% голосов.

Главными кандидатами на пост премьера являются нынешний премьер-министр, 77-летний Биньямин Нетаньяху, баллотирующийся от правой партии «Ликуд», и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 66-летний Гади Айзенкот, возглавляющий созданную им центристскую партию «Яшар».

По данным ЦИК, право на волеизъявление имеют 7,3 млн израильтян.