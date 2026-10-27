В Хатаинском районе Баку 13 человек привлечены к уголовной ответственности в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в ресторане «Ab-Hava» и повлекшим гибель одного человека.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана, 23 октября в ресторане «Ab-Hava», расположенном по адресу: улица Генерала Шихлинского, 145, был умышленно убит Джалал Мирягуб оглу Мирагаев, 1983 года рождения, известный в криминальных кругах под прозвищем «Джейхун Сабунчу».

По факту убийства прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство) и начала предварительное расследование.

По предварительным данным следствия, причиной конфликта стал спор о долге между Джалалом Мирагаевым и Эмином Гошгар оглу Рагимовым, известным под прозвищем «Сабунчу Эмин».

Для урегулирования разногласий 23 октября 2026 года около полуночи в указанном ресторане была организована встреча с участием других лиц, связанных с криминальным миром.

Однако в ходе встречи конфликт между сторонами перерос в физическое противостояние, сопровождавшееся массовой дракой и грубым нарушением общественного порядка.

В рамках расследования к уголовной ответственности привлечены 13 человек.