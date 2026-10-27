В Стамбуле задержан Мухаммед Эмин Йылдырым, которому запрещён въезд в Азербайджан.

Стамбульский представитель «Köklü Değişim Medya» Мухаммед Эмин Йылдырым задержан полицией Стамбула.

Отмечается, что основанием для задержания Йылдырыма стали его публикации в социальных сетях. Подробности о публикациях, которые привели к его задержанию, не приводятся.

Медиакомпания сообщила, что следит за процессом при участии его адвоката.

Кроме того, Фатих Эршахин был вызван в полицию из‑за публикаций в социальных сетях.

Отметим, что ранее Эршахин размещал провокационные посты об Азербайджане, а также участвовал в акции перед посольством Азербайджана в Анкаре.