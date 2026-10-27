В Бакинском метрополитене восстановлено прямое движение поездов по маршруту «Ази Асланов» — «Ичеришехер».

Челночное движение, действовавшее на участке между станциями «Ази Асланов» и «Ахмедлы», отменено. Теперь пассажиры вновь могут добираться от станции «Ази Асланов» до «Ичеришехер» без пересадки, передает Report.

Напомним, что с 30 ноября 2024 года в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией оборотных тупиков станции «Ази Асланов» была изменена схема движения поездов на Красной и Зеленой линиях Бакинского метрополитена.

В течение этого периода поезда, отправлявшиеся со станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль», следовали только до станции «Ахмедлы». Для перевозки пассажиров между станциями «Ахмедлы» и «Ази Асланов» было организовано отдельное челночное движение.

После отмены временной схемы прямое сообщение между станциями «Ичеришехер» и «Ази Асланов» возобновлено.