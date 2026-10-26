Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил с генсеком Организации исламского сотрудничества Исмаилом ульд Шейх Ахмедом борьбу с коррупцией и расширение сотрудничества между странами организации, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече Алиев рассказал о правовых реформах в Азербайджане, осуществляемых в стране под руководством президента Ильхама Алиева, и мерах по борьбе с коррупцией. Он также отметил участие страны в соответствующих инициативах ООН и других международных организаций, работу Комиссии по борьбе с коррупцией и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Отдельно генпрокурор остановился на модели ASAN xidmət, назвав ее одним из важных направлений институциональных реформ. По его словам, эта система повышает прозрачность государственных услуг и помогает снижать коррупционные риски.

Стороны подчеркнули важность отношений Азербайджана с ОИС и вклад Баку в укрепление исламской солидарности. Они также обсудили развитие международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и взаимодействие правоохранительных органов стран – членов организации.

Алиев отметил значение третьей встречи руководителей правоохранительных органов государств – членов ОИС, занимающихся борьбой с коррупцией, которая пройдет в Баку 27–28 октября. По его словам, мероприятие поможет расширить сотрудничество и укрепить связи между Азербайджаном и организацией.

Генсек ОИС поблагодарил азербайджанскую сторону за гостеприимство и организацию предстоящей встречи. Он поддержал инициативу Генпрокуратуры Азербайджана по развитию сотрудничества между правоохранительными органами стран организации на новой платформе и выразил уверенность в успешном проведении мероприятия.