Лидер французских левых Жан-Люк Меланшон призвал Париж учитывать масштаб России и не провоцировать Москву на ответные действия.

«Нет. Русские – это, прежде всего, русские, то есть они заняты своими делами. Во-вторых, нам нужно проявлять осторожность. Там 11 часовых поясов. Если дергать тигра за усы, не стоит удивляться, что он отреагирует», – сказал Меланшон в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос журналиста, является ли Россия врагом Франции с международной точки зрения.

По словам политика, было бы лучше, если бы Москва не была противником Парижа.