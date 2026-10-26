Пешеходная инфраструктура Баку остаётся одним из проблемных направлений городского движения. Несмотря на развитие общественного транспорта и создание автобусных и микромобильных полос, тротуары во многих районах города оставляют желать лучшего. Порой человеку сложно в одном темпе пройти десять метров, не перешагнув яму или не споткнувшись о камень, лежащий посреди дороги.

На отсутствие непрерывного и безопасного передвижения пешеходов обратил внимание в соцсети эксперт в области транспорта Рауф Агамирзоев, который накануне решил пройти пешком маршрут протяженностью 2,4 километра: от улицы Мухаммеда Нахчывани до Центрального банка. В результате он зафиксировал множество проблем, касающихся состояния тротуаров.

Как отметил эксперт, на улицах Мухаммеда Нахчывани, Джафара Джаббарлы, Али-бека Гусейнзаде, братьев Мардановых, Салатын Аскеровой, Бюльбюля и Шамси Бадалбейли тротуары местами обрываются, разделены ступенями или заняты посторонними объектами. В результате пешеходам приходится менять маршрут, обходить препятствия, а иногда выходить на проезжую часть и идти по дороге.

«Это не просто проблема тротуаров. Это инфраструктурная проблема, которая напрямую влияет на поведение людей и организацию передвижения по городу», — подчеркнул Агамирзаев.

По данным, приведённым экспертом, бакинский метрополитен располагает 27 станциями и линиями общей протяжённостью 40,7 километра, а сеть Абшеронской кольцевой железной дороги охватывает 15 станций и составляет 91 километр. За последние три года в городе также было создано 112 километров автобусных полос и 67 километров полос для микромобильности. Однако, по мнению Агамирзоева, расширение транспортной инфраструктуры не снимает вопроса о том, насколько комфортно и безопасно передвигаться по городу пешком.

Эксперт считает необходимым сформировать открытую систему оценки пешеходной инфраструктуры. В частности, общественности следует предоставлять данные о протяжённости отремонтированных тротуаров, количестве созданных непрерывных пешеходных маршрутов, обновлённых переходов и устранённых препятствий. Отдельное внимание он предлагает уделить сбору данных о передвижении пешеходов. По его мнению, для этого можно создать цифровую платформу, на которой жители смогут отмечать свои маршруты, сообщать о повреждённых тротуарах, незаконно занятых участках и опасных переходах, прикрепляя фотографии и видео.

Такая база данных позволила бы выявлять проблемные участки, определять приоритеты при распределении средств на ремонт и оценивать результаты проведённых работ. Среди необходимых мер Агамирзоев также назвал создание непрерывных пешеходных маршрутов, увеличение числа безопасных переходов, установку защитных столбиков в местах, где тротуары занимают автомобили, и усиление контроля за соблюдением правил.

По его словам, пешеходная инфраструктура является начальной и конечной частью транспортной системы, поэтому её недостатки снижают эффективность и других видов транспорта.

Между тем беседе с Minval другой эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров отметил, что в Баку на протяжении многих лет пешеходной инфраструктуре не уделялось должного внимания, однако в последние годы ситуация постепенно меняется.

По его словам, несмотря на наличие отдельных пешеходных улиц и реализуемые проекты по развитию городской мобильности, работы по созданию удобной и безопасной среды для пешеходов долгое время проводились недостаточно активно.

«Сегодня в Баку реализуется программа трансформации городской мобильности. Государственные структуры также предлагают различные проекты и программы, и работа в этом направлении ведётся. Вместе с тем, я считаю, что необходимо уделять больше внимания пешеходной инфраструктуре», — отметил эксперт.

Джафаров подчеркнул, что речь идёт не столько о стимулировании пеших прогулок, сколько о создании условий, при которых человек сможет безопасно и комфортно добраться пешком из одной точки города в другую. Он также отметил, что во многих местах тротуары не соответствуют необходимым стандартам: бордюры слишком высокие, пешеходные дорожки узкие, а установленные посреди тротуара опоры освещения дополнительно затрудняют передвижение.

Такая инфраструктура создаёт особые трудности для людей с инвалидностью, пользователей инвалидных колясок и родителей с детскими колясками. Порой пешеходам приходится выходить на проезжую часть, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Эксперт считает, что при реализации проектов в рамках трансформации городской мобильности в первую очередь необходимо учитывать потребности пешеходов, а уже затем — организовывать движение остальных участников дорожного движения.

«Если при планировании дорожной инфраструктуры в первую очередь не учитывать интересы пешеходов, мы вновь получим город, в котором приоритет отдаётся транспортным средствам, а пешеходы остаются на втором плане», — подчеркнул Джафаров.

Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы в Баку начали расширять пешеходные зоны. В частности, пешеходный режим действует на отдельных участках улицы Низами (Торговой) и улицы Ислама Сафарли. В мае 2026 года также были объявлены планы по созданию пешеходных зон на улицах Алимардан-бека Топчибашева, Льва Толстого, Расула Рзы и Хагани.

Кроме того, с 5 октября ограничения автомобильного движения на отдельных участках улиц Зарифы Алиевой, Абдулкерима Ализаде, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева стали действовать ежедневно в тестовом режиме, с предусмотренными исключениями для жителей и служебного транспорта. При этом расширение пешеходных зон в центре города не снимает вопроса о состоянии тротуаров в других районах Баку и доступности безопасных пешеходных маршрутов для всех жителей.