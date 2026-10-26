На прошлой неделе цена на нефть достигла 117 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп, похоже, считает, что во всём виноват украинский лидер Владимир Зеленский. Однако рынки, судя по всему, гораздо больше обеспокоены перспективой эскалации войны на Ближнем Востоке.

К сожалению, такая реакция рынков вполне рациональна. Всё указывает на то, что США и Израиль готовятся к новому наступлению на Иран вскоре после промежуточных выборов в Соединённых Штатах, которые состоятся на следующей неделе.

Совместная американо-израильская атака на Иран в феврале, начавшаяся с убийства руководства страны, не достигла своей главной цели — свержения Исламской Республики. Даже если США и Израиль расширят список целей и применят ещё более разрушительные вооружения, маловероятно, что усиление военной кампании приведёт к смене режима или заставит Иран пойти на серьёзные уступки.

Гораздо более вероятным результатом станет жёсткий ответ Тегерана. Все объекты, по которым Иран или его союзники наносили удары в последние месяцы, по-прежнему находятся в зоне досягаемости. Речь идёт об инфраструктуре Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, американских военных базах в регионе и судах, проходящих через Ормузский пролив.

Косвенные последствия усиления иранских атак для цен на энергоносители и мировой экономики вполне предсказуемы.

Кроме того, у Ирана остаются возможности для дальнейшей эскалации, к которым он пока не прибегал. Среди них — удары по опреснительным установкам и подводным коммуникационным кабелям. Некоторые авторитетные аналитики даже допускают возможность наземного наступления иранских сил на американские базы в Бахрейне или Кувейте.

Зачем же идти на такой риск?

Ответ заключается в том, что ни Трамп, ни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, не способны признать провал своей военной кампании.

Нет никаких признаков того, что у них существует последовательный план достижения победы. Вместо этого они руководствуются надеждой, что ещё несколько сокрушительных ударов заставят Иран отступить — без каких-либо условий открыть Ормузский пролив и отказаться от запасов высокообогащённого урана.

С политической точки зрения Трамп и Нетаньяху оказались в удивительно похожем положении. Обоим предстоят скорые выборы, которые, вероятно, завершатся для них неудачно. И оба подходят к голосованию на фоне провала военной кампании против Ирана.

Однако война совершенно по-разному отразилась на внутриполитической ситуации в США и Израиле.

В Соединённых Штатах она крайне непопулярна. Американцы связывают её с ростом цен, гибелью военнослужащих и ущербом международному престижу страны.

В Израиле, напротив, решение атаковать Иран по-прежнему пользуется поддержкой населения. Главная претензия оппозиционных партий к Нетаньяху в ходе предвыборной кампании заключается в том, что он не довёл начатое до конца.

Несмотря на это, а также на неспособность предотвратить нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, Нетаньяху продолжает строить свою избирательную кампанию вокруг вопросов национальной безопасности.

В последние дни перед выборами он опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом, созданное с помощью искусственного интеллекта, сопроводив его утверждением, что «Израиль находится перед реальной и ощутимой экзистенциальной угрозой».

Предполагается, что Нетаньяху настаивал на возобновлении наступления против Ирана ещё до голосования в Израиле, назначенного на вторник.

Согласно опросам, блок партий, поддерживающих его правительство, может потерпеть поражение с небольшим отрывом. Возможно, Нетаньяху рассчитывал, что возобновление войны с Ираном повысит его электоральные шансы.

Трамп, напротив, по всей видимости, предпочитает отложить новую атаку на Иран до завершения голосования в США. Поскольку в отношениях с Нетаньяху именно американский президент занимает доминирующее положение, его позиция в итоге возобладала.

После выборов в Израиле и Соединённых Штатах политическая ситуация изменится. Но даже если и Трамп, и Нетаньяху потерпят поражение, у обоих могут сохраниться как мотивы, так и возможности для возобновления войны против Ирана.

Формирование нового коалиционного правительства Израиля может занять недели или даже месяцы. До этого момента Нетаньяху, вероятно, останется премьер-министром, сохраняя законное право отдавать приказы о проведении военных операций, если сочтёт их необходимыми для обеспечения национальной безопасности Израиля.

Некоторые аналитики, в частности Дэнни Цитринович из израильского Института исследований национальной безопасности, также отмечают, что возобновление войны с Ираном может позволить Нетаньяху добиваться формирования правительства национального единства, которое он сам и возглавит.

Что касается Соединённых Штатов, то даже если республиканцы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса, Трамп останется верховным главнокомандующим американскими вооружёнными силами.

Если он потерпит унизительное поражение на выборах, его стремление отомстить и продемонстрировать силу может лишь усилиться.

По всем этим причинам вероятность дальнейшей эскалации войны против Ирана представляется достаточно высокой.

Однако, когда речь идёт о Трампе, ничего нельзя утверждать наверняка. За последние месяцы американский президент неоднократно обещал усилить военные действия против Ирана, но затем отступал от своих намерений.

Все причины, по которым он прежде отказывался от эскалации, сохраняют свою актуальность.

Американские войска и союзники США в регионе уязвимы перед ответными ударами. Уже проведённая военная кампания привела к значительному истощению запасов критически важных боеприпасов, прежде всего ракет-перехватчиков.

Возобновление войны негативно скажется на экономике и финансовых рынках. При этом убедительного пути к победе по-прежнему не существует.

Но тот факт, что новая военная кампания практически лишена стратегического смысла, ещё не означает, что она не начнётся.

Поражение на выборах может подтолкнуть и Нетаньяху, и Трампа к новой попытке добиться на поле боя той победы, которой им не удалось достичь политическими средствами.