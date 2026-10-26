Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаила ульд Шейха Ахмеда.

Президент Ильхам Алиев коснулся важности визита Исмаила ульд Шейха Ахмеда в Азербайджан после его избрания генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества, расценил это как пример тесного партнерства между нашей страной и Организацией. Глава государства сказал, что Азербайджан всегда был активным членом Организации исламского сотрудничества, так будет и в дальнейшем. Напомнив, что в нашей стране в рамках Организации было проведено много политических, экономических, спортивных мероприятий, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан в следующем году примет саммит Организации исламского сотрудничества, к которому ведется активная подготовка.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в нашей стране на высоком уровне были организованы Игры исламской солидарности.

Глава государства заявил, что наша страна будет и впредь прилагать все усилия для укрепления исламской солидарности, содействия взаимопониманию между религиями и культурами, безопасности и стабильности.

Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил признательность главе нашего государства за прием и поддержку деятельности Организации исламского сотрудничества. Он сказал, что рад совершить один из своих первых визитов после избрания на пост генерального секретаря в Азербайджан. Отметив, что до сих пор он уже несколько раз посещал нашу страну, гость подчеркнул наблюдаемые им здесь процессы развития и поздравил с этим.

Исмаил ульд Шейх Ахмед заявил, что, взаимодействуя с Азербайджаном в качестве генерального секретаря Организации исламского сотрудничества, активизирует усилия для дальнейшего укрепления международного авторитета ОИС, а также исламской солидарности.

Выразив почтение к памяти Великого лидера Гейдара Алиева, генеральный секретарь Исмаил ульд Шейх Ахмед напомнил о заслугах Общенационального лидера в расширении связей между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества. Гость отметил важную роль нашей страны в исламском мире и в укреплении исламской солидарности.

Отметив, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил главе государства поздравления с предстоящим Днем Победы. Он также отметил, что поддерживает усилия Президента Азербайджана по установлению мира в регионе.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в медиасфере в рамках Организации исламского сотрудничества, подчеркивалась важность борьбы с дезинформацией совместными усилиями государств-членов, состоялся обмен мнениями о проектах, которые будут реализованы в период председательства Азербайджана.