Публикация CNN об Азербайджане во время ирано-израильской войны была полностью ложной.
Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на специальной сессии «Язык мира и борьба с дезинформацией», состоявшейся в рамках «Бакинской платформы диалога по культуре и медиа».
По словам Гаджиева, изложенные в публикации утверждения были технически несостоятельными.
«Как Израиль мог перебросить сюда военную технику?! Если бы это произошло, обнаружить её с помощью спутников или других средств наблюдения было бы очень легко. Подобные утверждения не соответствовали действительности. Географическое положение Азербайджана само по себе делало это невозможным», — подчеркнул он (все цитаты по АПА).
Помощник президента отметил, что дезинформация распространяется не только в социальных сетях, но и в профессиональных СМИ.
«Это было частью дезинформационной кампании против Азербайджана. Причём её мишенью стали не только журналисты и профессиональные СМИ, но и дипломаты», — заявил Гаджиев.
Он также раскритиковал публикации о якобы проводившейся Израилем поисково-спасательной операции в южных районах Азербайджана.
«Если журналисты пишут о поисково-спасательной миссии Израиля на юге Азербайджана, они должны понимать соответствующую терминологию. Такая миссия предполагает участие эсминцев, военнослужащих специального назначения, наличие логистической базы и других вспомогательных элементов.
Прежде всего мы видим, что подобная информация распространяется без какой-либо ответственности. Иногда журналисты обращаются в министерства иностранных дел, получают официальные опровержения, однако продолжают использовать эти сведения и даже не приносят извинений», — подчеркнул помощник президента.