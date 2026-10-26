Публикация CNN об Азербайджане во время ирано-израильской войны была полностью ложной.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на специальной сессии «Язык мира и борьба с дезинформацией», состоявшейся в рамках «Бакинской платформы диалога по культуре и медиа».

По словам Гаджиева, изложенные в публикации утверждения были технически несостоятельными.

«Как Израиль мог перебросить сюда военную технику?! Если бы это произошло, обнаружить её с помощью спутников или других средств наблюдения было бы очень легко. Подобные утверждения не соответствовали действительности. Географическое положение Азербайджана само по себе делало это невозможным», — подчеркнул он (все цитаты по АПА).

Помощник президента отметил, что дезинформация распространяется не только в социальных сетях, но и в профессиональных СМИ.

«Это было частью дезинформационной кампании против Азербайджана. Причём её мишенью стали не только журналисты и профессиональные СМИ, но и дипломаты», — заявил Гаджиев.

Он также раскритиковал публикации о якобы проводившейся Израилем поисково-спасательной операции в южных районах Азербайджана.