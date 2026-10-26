В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza, расположенного в Ясамальском районе, в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, проверку провела Государственная служба пожарного надзора МЧС. В ходе проверки ресторана, расположенного по адресу: улица Академика Шафаята Мехтиева, 23, был выявлен ряд нарушений.

В частности, на кухне ресторана, работающего на первом этаже жилого здания, используется природный газ с нарушением требований пожарной безопасности. Кроме того, в заведении эксплуатируются дровяные печи, не соответствующие установленным стандартам.

Также выяснилось, что огнетушители размещены с нарушением установленных требований, план эвакуации людей на случай пожара не разработан, а противопожарный режим на объекте не установлен соответствующим приказом. Помимо этого, представители заведения не предоставили полис обязательного страхования недвижимого имущества.

В МЧС отметили, что при таких условиях продолжение эксплуатации объекта создает серьезную угрозу возникновения пожара, который может быстро распространиться и привести к трагическим последствиям.

В связи с грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности ресторана El Pizza.