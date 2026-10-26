В Азербайджане выявлены и заблокированы 86 813 клонированных IMEI-кодов мобильных устройств.

Как сообщили в компании AzInTelecom, входящей в состав AZCON Holding, блокировка осуществлена в рамках мер по предотвращению регистрации мобильных телефонов с поддельными идентификационными кодами.

Все выявленные IMEI-коды были заблокированы через Систему регистрации мобильных устройств. Кроме того, предотвращены попытки подключения телефонов с заблокированными кодами к мобильным сетям Азербайджана.

В компании напомнили, что согласно действующим правилам мобильные устройства, ввезенные в Азербайджан из-за рубежа, должны пройти регистрацию IMEI-кода в течение 30 дней для дальнейшего использования в сетях местных операторов.

AzInTelecom рекомендует гражданам перед покупкой телефона проверять IMEI-код, указанный на упаковке устройства, через портал mygov, а также приобретать мобильные устройства только в официальных торговых точках.