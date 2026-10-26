Поражение политического лагеря Александара Вучича отражает запрос сербского общества на обновление власти, однако не означает неизбежного пересмотра внешнеполитического курса страны и ее отношений с Азербайджаном. Несмотря на важную роль личных контактов Ильхама Алиева и Вучича в развитии двустороннего сотрудничества, отношения Баку и Белграда опираются на более широкую основу общих интересов и достигнутых договоренностей. Такое мнение в комментарии Minval Politika высказал политолог, профессор, доктор Ровшан Ибрагимов из Университета Вебстер в Узбекистане.

По словам эксперта, результаты голосования стали неожиданностью и для самого политического лагеря Вучича. Он связывает произошедшее с попыткой сербского лидера сохранить политическое влияние, перейдя с президентского поста на пост премьер-министра.

«В принципе, по заявлениям Александара Вучича стало ясно, что для них самих поражение на выборах оказалось неожиданным. Это была ставка на продление политической состоятельности самого Вучича, поскольку он из статуса президента пытался перейти на статус премьер-министра, чтобы иметь возможность продолжать руководить страной», — отметил Ибрагимов.

Эксперт напомнил, что попытки лидеров сохранить власть путем перехода на другие политические должности предпринимались и в других странах, однако не всегда приводили к желаемому результату. По его оценке, нынешняя ситуация в Сербии также свидетельствует о стремлении общества к обновлению политической системы.

«Понятное дело, что внутри общества есть желание обновления, изменения, определенной степени освежения. Но это не значит, что такая политическая фигура, как Александар Вучич, полностью исчезнет с политической арены Сербии. Никто не знает, что будет в будущем», — отметил политолог.

При этом, подчеркнул Ибрагимов, поражение политического лагеря Вучича само по себе не означает окончательного ухода его сторонников из политики. По словам эксперта, они сохраняют возможности для дальнейшего участия в политической жизни страны.

Комментируя перспективы азербайджано-сербских отношений, политолог признал, что личные контакты Ильхама Алиева и Александара Вучича сыграли важную роль в укреплении сотрудничества между двумя государствами. Однако, по его мнению, этот фактор следует рассматривать как дополнительный стимул, а не основу, без которой двусторонние отношения не смогут развиваться.

«Это правда, что азербайджано-сербские отношения также строились на личных симпатиях и контактах Алиева и Вучича. Но это скорее усиление формата, чем ключевой фактор, потому что отношения между государствами не консолидируются и не ограничиваются лишь личностным фактором. Он скорее всегда бывает усиливающим, чем ключевым», — пояснил собеседник.

По мнению Ибрагимова, смена политического руководства не обязательно приводит к существенным изменениям во внешних связях государства. В случае Азербайджана и Сербии дополнительную устойчивость партнерству придает широкий спектр направлений сотрудничества, включая энергетику и совместные проекты.

«С точки зрения национальных интересов Сербии, конечно же, важно продолжать развитие отношений. Мы видели это и на примере других государств, когда личностный фактор играл довольно важную роль в отношениях между странами, но при смене власти каких-то серьезных изменений не происходило», отметил эксперт.

Он также не считает, что возможные политические перемены в Белграде автоматически приведут к пересмотру договоренностей с Азербайджаном, в том числе проектов с участием SOCAR.

«Между Азербайджаном и Сербией довольно широкий спектр сотрудничества. Здесь сформирован серьезный формат взаимодействия, и даже если изменения произойдут, это не означает пересмотра договоренностей по тем же направлениям сотрудничества с SOCAR, где есть много проектов. Это в интересах самой Сербии, чтобы стабильность сохранялась, а достигнутые соглашения продолжали действовать», — подчеркнул Ибрагимов.

Говоря о возможных изменениях внешнеполитического курса Сербии, политолог отметил, что стремление страны к европейской интеграции не зависит исключительно от политической судьбы Вучича. По его словам, Белград и прежде ориентировался на сближение с Западом, хотя вопрос Косово остается серьезным противоречием в отношениях с западными государствами.

«Сербия в любом случае проводит прозападный курс. Единственный аспект, который ее не устраивает, заключается в том, что часть ее территории, Косово, была признана отдельным государством со стороны того же Запада. Однако Сербия рассматривает себя частью Европы, стремится стать частью Европейского союза», — пояснил эксперт.

В то же время, добавил политолог, европейская интеграция не отменяет стремления Белграда отстаивать собственные национальные интересы, прежде всего в вопросе территориальной целостности. Поэтому ожидать резкого изменения внешнеполитической ориентации Сербии исключительно вследствие поражения политического лагеря Вучича было бы преждевременно.

Оценивая возможные последствия происходящего для азербайджано-сербских отношений, политолог не видит оснований ожидать серьезных отклонений от сложившегося курса. Вместе с тем он обратил внимание на внутренние причины политических перемен в Сербии.

По словам Ибрагимова, динамика общественных настроений во многом определяется ожиданиями граждан, прежде всего в социально-экономической сфере. Если власть не отвечает на запросы общества и не обеспечивает желаемых результатов, это создает предпосылки для политических изменений.

Таким образом, считает эксперт, дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и Сербией будет зависеть не столько от судьбы конкретного политика, сколько от сохранения взаимных интересов и практической ценности сотрудничества для обеих сторон.