Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН, Высокого представителя Альянса цивилизаций ООН, специального посланника ООН по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.

Мигель Анхель Моратинос передал поздравления по случаю организации в Азербайджане очередного Форума по межкультурному диалогу. Гость подчеркнул, что этот форум превратился в важную международную площадку для продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога.

Высоко оценив поддержку, оказываемую Азербайджаном деятельности Альянса цивилизаций ООН, Мигель Анхель Моратинос отметил, что страна играет важную роль в продвижении межкультурного и межрелигиозного диалога на международном уровне.

Он также положительно оценил активную позицию Азербайджана в борьбе с исламофобией, регулярное проведение в стране международных конференций, посвященных этой теме, и подчеркнул, что Альянс цивилизаций ООН поддерживает усилия Азербайджана в данном направлении.

Мигель Анхель Моратинос также выразил благодарность за добровольные финансовые взносы Азербайджана в Альянс цивилизаций ООН.

Президент Ильхам Алиев отметил наличие многолетнего успешного сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН и заявил, что страна продолжит поддерживать деятельность Альянса и в дальнейшем.

Глава государства подчеркнул значение проводимого в Азербайджане Форума по межкультурному диалогу с точки зрения обсуждения актуальных вопросов, вызывающих обеспокоенность международного сообщества, и содействия взаимопониманию.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН.