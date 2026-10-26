Азербайджанские НПО направили открытое письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

В письме говорится:

«Уважаемый господин президент! Мы, представители организаций гражданского общества Азербайджанской Республики, прежде всего выражаем Вам своё глубокое уважение. Мы высоко оцениваем ваш визит в освобождённый от оккупации родной Ханкенди и дорогой каждому азербайджанцу город Шуша, проявляемую вами добрую волю в отношении Азербайджана, значение, которое вы придаёте добрососедским отношениям между Азербайджаном и Ираном, а также ваши отношения с президентом Азербайджана, Победоносным Верховным Главнокомандующим господином Ильхамом Алиевым, основанные на взаимном уважении, доверии и искренности».

Представители НПО отметили, что Пезешкиан как врач прооперировал десятки азербайджанских пациентов, проявляли к ним большое внимание и заботу:

«Ваше стремление служить людям, а также ваша гражданская позиция как общественного деятеля ещё больше укрепили симпатию азербайджанского народа к вам».

В письме отмечено, что любовь и уважение президента Ирана к азербайджанскому языку, национально-духовным ценностям и богатому литературному наследию азербайджанского народа заслуживают высокой оценки:

«Бесценно то, что в своих выступлениях вы читаете стихи на родном языке, обращаетесь к азербайджанским пословицам, общаетесь с членами своей семьи на родном языке и с гордостью демонстрируете свою приверженность ему. Всё это свидетельствует о том, что для вас азербайджанский язык является не просто средством общения, но и неотъемлемой частью духовной идентичности, исторической памяти и национальной принадлежности. Именно с этой точки зрения мы верим, что как глава государства, осознающий исключительное значение родного языка в жизни человека, Вы с особым вниманием отнесётесь и к стремлению миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, получать образование на родном языке. Мы считаем, что настало время предпринять исторические шаги по обеспечению возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, которые всегда играли важную роль в общественно-политической, экономической, культурной и других сферах жизни Ирана».

Представители НПО заявили, что сегодня расширение возможностей для миллионов людей, являющихся достойными продолжателями этого исторического наследия, сохранять, развивать и передавать свой родной язык будущим поколениям является вопросом как нравственной ответственности, так и исторической справедливости.

«Просим вас лично выступить с инициативой принятия решительных и практических мер по обеспечению возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, проживающих в Иране, закреплённых в Конституции страны. Мы считаем, что для достижения этой цели необходимо организовать систематическое преподавание азербайджанского языка в школах, создать средние и высшие учебные заведения с обучением на азербайджанском языке, обеспечить подготовку соответствующих педагогических кадров, разработку учебников и образовательных программ, а также формирование необходимых правовых и институциональных механизмов в этом направлении. Мы уверены, что подобная инициатива не только послужит осуществлению давней мечты миллионов людей, но и станет ярким примером высокой оценки культурного многообразия Ирана, приверженности справедливости и равенству. Создание возможностей для получения образования на родном языке — это проявление уважения к прошлому народа, признание ценности его настоящего и самый ценный вклад в его будущее», — говорится в письме.

НПО Азербайджана верят, что исторические шаги в этом направлении, предпринятые именно в период вашего президентства, оставят неизгладимый след в памяти миллионов азербайджанцев и будут всегда вспоминаться с благодарностью:

«Мы, представители гражданского общества Азербайджана, также заявляем о своей готовности в пределах наших возможностей оказывать всестороннюю поддержку осуществлению этой благородной миссии, развитию образования на родном языке, расширению научно-педагогического и культурного сотрудничества. При написании этого письма мы с глубоким волнением вспоминаем бессмертные строки, посвящённые нашему родному языку, великого мастера слова Азербайджана и Ирана Мухаммеда Хусейна Шахрияра, которого Вы также всегда вспоминаете с большой любовью и уважением. Мы верим, что как президент, питающий большую любовь к родному языку, Вы внесёте свой достойный вклад в осуществление этой исторической миссии».

Открытое письмо направлено от имени 55 НПО.