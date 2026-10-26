Президент России Владимир Путин намерен потребовать возвращения НАТО к границам 1997 года. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Кремль рассчитывает использовать мирные переговоры по Украине, чтобы добиться сокращения военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Москва предлагает подключить к переговорам европейские страны. Как утверждают западные дипломаты, за этим стоит намерение добиться вывода войск и вооружений альянса из Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.

В более широком варианте требования затрагивают 16 из 32 стран НАТО, вступивших в альянс после 1997 года.

Западные дипломаты исключают подобные уступки. По их оценке, требования Кремля ставят под сомнение перспективы предстоящих в ноябре переговоров по Украине.

Аналогичные условия Москва выдвигала ещё в декабре 2021 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину.