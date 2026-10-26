Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова с 80-летием.

«Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову. Уважаемый Фархад муаллим! Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!», — говорится в сообщении в соцсети Х.