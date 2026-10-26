Когда 27 октября израильтяне придут на избирательные участки, значительная часть мира будет надеяться на поражение многолетнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. За почти два десятилетия его правления страна фактически отказалась даже от формальной поддержки принципа двух государств, приступила к строительству сотен новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года подвергла масштабным разрушениям сектор Газа, оккупировала части Ливана и Сирии и начала войну против Ирана.

Одновременно демократические институты Израиля подвергались постоянным нападкам со стороны Нетаньяху и его союзников. Они предлагали законодательные инициативы, предусматривающие существенное ограничение полномочий судебной системы. Многие опасаются, что в случае возвращения Нетаньяху к власти на беспрецедентный седьмой срок Израиль окончательно превратится в теократическое государство, действующее вопреки международным нормам.

Для многих избирателей предстоящие выборы представляют собой переломный момент во внутренней политике страны. Главный соперник премьер-министра, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот, придерживается более либеральных взглядов. Он выступает за независимость судебной системы, свободу прессы и профессиональную государственную службу. В случае победы Айзенкот, вероятно, попытается отменить меры Нетаньяху, ограничивающие самостоятельность этих институтов.

Однако победа Айзенкота вряд ли изменит внешнюю политику Израиля или его подход к палестинскому вопросу. Практически все еврейские политические партии страны, включая партию Айзенкота, выступают против создания палестинского государства. Все они считают войну в Газе морально оправданной и необходимой. Почти все также убеждены, что Израиль поступил правильно, нанеся удары по Ирану и создав в Ливане и Сирии так называемые «зоны безопасности» — фактически оккупированные территории.

По существу, единственное серьёзное разногласие между Айзенкотом и Нетаньяху в вопросах безопасности заключается в оценке тактических решений премьер-министра. Например, Айзенкот критикует его за отказ от соглашения о прекращении огня в Газе, которое позволило бы раньше освободить израильских заложников.

Это, однако, не означает, что Айзенкот будет во всём следовать прежнему курсу. Между ним и Нетаньяху существуют существенные разногласия по поводу нападений еврейских поселенцев на палестинцев на Западном берегу, направленных на вытеснение местных жителей с их земель. Премьер-министр, связанный обязательствами перед крайне правыми союзниками, предпочитает закрывать глаза на происходящее.

Даже если Айзенкот не испытывает особого сочувствия к палестинским жертвам, он понимает, что Западный берег находится на грани кровавого взрыва, а нынешняя политика Израиля грозит стране ещё более жёстким международным осуждением.

Тем не менее независимо от результатов выборов Израиль продолжит подавлять палестинцев и наносить удары по противникам. Следствием станут дипломатические и экономические издержки: всё более разочарованные партнёры страны начнут сокращать помощь, а возможно, и вводить санкции.

На этих выборах обсуждается множество вопросов. Политики спорят об освобождении ультраортодоксальных евреев от военной службы и коррупционных обвинениях против Нетаньяху.

Однако предвыборная кампания сосредоточена прежде всего на вопросе об ответственности за неспособность предотвратить нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли 1200 израильтян, а ещё 251 человек оказался в заложниках.

Оппозиция утверждает, что именно Нетаньяху виновен в крупнейшем провале системы безопасности за всю историю страны. Его обвиняют в том, что он способствовал сохранению власти ХАМАС благодаря катарскому финансированию, игнорировал предупреждения разведки, а затем воспрепятствовал независимому расследованию произошедшего.

Особенно резко премьер-министра критикует Айзенкот, потерявший в ходе боевых действий в Газе сына и двух племянников. Он неоднократно обвинял Нетаньяху в отказе признать хотя бы часть ответственности за катастрофу.

Сам премьер-министр и его сторонники отвергают обвинения, возлагая ответственность на армию и спецслужбы. Кроме того, они распространяют конспирологические версии о «предательстве изнутри» — утверждения о том, что кто-то в Израиле якобы содействовал вторжению ХАМАС.

Несмотря на взаимные обвинения, обе стороны сходятся в оценке главных уроков трагедии: Израиль окружён непримиримыми врагами, а палестинцам никогда нельзя доверять.

Отчасти подобное отношение представляет собой проявление антиарабского расизма, ставшего заметнее в еврейском обществе Израиля после 7 октября. Но одновременно оно является элементом предвыборной стратегии.

Если опросы верны, для формирования правительства Айзенкоту потребуется поддержка двух арабских партий Израиля, пусть даже негласная. Поэтому Нетаньяху пытается привлечь избирателей, которые, несмотря на неприязнь к нему, не могут смириться с перспективой правительства, зависящего от поддержки палестинцев.

Среди либерально настроенных израильтян такая стратегия вряд ли сработает. Для них нынешние выборы — последний шанс спасти родину. Многие израильтяне, живущие за границей, в том числе покинувшие страну из-за политики Нетаньяху, намерены вернуться, чтобы проголосовать за его соперника.

Однако эти избиратели стремятся прежде всего защитить привычный образ жизни в государстве, которое становится всё более религиозным и националистическим.

Даже среди противников Нетаньяху многие не приветствовали бы сотрудничество с арабскими партиями ради смены правительства. Мало кто задумывается о решении палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Большинство воспринимает эту идею как пережиток оптимистичных 1990-х годов.

Айзенкот открыто заявил, что выступает против создания палестинского государства. Аналогичную позицию занимают другие центристские и консервативные оппозиционные политики.

Лишь Яир Голан, возглавляющий единственную левую еврейскую партию Израиля, поддерживает то, что называет «отделением от палестинцев», и возвращение к дипломатии. Однако даже у него нет конкретного плана реализации этой идеи.

В определённом смысле отказ Израиля от решения на основе двух государств не является чем-то новым. Последние подробные переговоры о создании палестинского государства состоялись в начале 2001 года. Большинство еврейских израильтян отвернулось от этой идеи после второй интифады и установления контроля ХАМАС над сектором Газа в 2007 году.

Нетаньяху выступал против палестинского суверенитета на протяжении всей политической карьеры. Его кратковременное формальное признание возможности создания палестинского государства в 2009 году сопровождалось настолько жёсткими условиями, что многие сочли его неискренним.

После событий 7 октября неприятие этой идеи стало ещё категоричнее. Если раньше некоторые крупные еврейские партии хотя бы на словах поддерживали мир с палестинцами, теперь они либо прямо отвергают такую перспективу, либо исключают вопрос из политической повестки.

Израильские власти также стали действовать гораздо агрессивнее. Хотя страна отказалась от идеи палестинской независимости много лет назад, на протяжении большей части последних двух десятилетий она избегала полномасштабных войн и сохраняла существующее положение дел.

Такая сдержанность, несмотря на периодические столкновения с ХАМАС, обеспечивала Нетаньяху поддержку умеренно настроенных израильтян. Они могли делать вид, что конфликт остался в прошлом, и практически не вспоминать о палестинцах.

Однако после нападения ХАМАС ситуация изменилась. Израиль перешёл к политике разрушений и оккупации. Этими действиями Нетаньяху теперь гордится в предвыборной кампании, понимая, что бомбардировки Ирана и вторжения в Газу, Ливан и Сирию пользуются широкой поддержкой населения.

Главные соперники премьер-министра также одобряли подобные действия, критикуя его лишь за неспособность выполнить обещание добиться «полной победы».

В ответ Нетаньяху обвинял Айзенкота в чрезмерной мягкости по отношению к ХАМАС во время работы в военном кабинете. Айзенкот заявил, что на самом деле голосовал за более масштабное вторжение, чем то, которое осуществил премьер-министр.

Позднее Айзенкот пообещал в случае победы «положить конец правлению ХАМАС в Газе в течение 18 месяцев».

Впрочем, эта позиция не обязательно является более воинственной, поскольку допускает использование дипломатических средств для отстранения группировки от власти.

Айзенкот также раскритиковал предвыборное обещание Нетаньяху свергнуть иранский режим. Вместо этого он выступает за вывоз обогащённого урана из Ирана и международный контроль над его ядерной программой.

«Нельзя свергнуть правительство с воздуха. Это иллюзия», — заявил он.

Тем не менее Айзенкот поддержал бомбардировки Ирана ради ослабления его вооружённых сил и ядерной программы, хотя и не согласился с конечной целью кампании.

Между тем остальной мир не разделяет израильского взгляда на происходящее. После разрушения Газы международные рейтинги одобрения Израиля, согласно опросам, упали до рекордно низких значений.

Политики во всём мире обвиняют Израиль в серьёзных нарушениях прав человека, причём многие утверждают, что страна совершила геноцид. Даже некоторые союзники предупреждают, что Израиль зашёл слишком далеко.

Так, в июле 2025 года лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что, хотя Израиль «имеет право защищать себя и положить конец жестокому правлению ХАМАС», сообщения и кадры из Газы, свидетельствующие о катастрофических масштабах голода, страданий и гибели людей, «совершенно неприемлемы».

Особое возмущение зарубежных государств вызывает расширение израильских поселений на Западном берегу, которое невозможно оправдать реакцией на события 7 октября.

В результате санкции уже начали затрагивать сам Израиль.

8 сентября министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что израильская оккупация Западного берега незаконна, и объявил о санкциях против поселений и компаний, участвующих в их финансировании и строительстве.

Учитывая, что Лондон является одним из крупнейших финансовых центров мира, израильские банки, финансирующие масштабные поселенческие проекты, столкнулись с серьёзными проблемами.

По другую сторону Атлантики Израиль по-прежнему пользуется поддержкой Дональда Трампа, одобрившего переизбрание Нетаньяху.

Однако большинство политиков Демократической партии и даже многие республиканцы выступают за прекращение или ограничение американской военной помощи Израилю и передачи технологий. Они ссылаются на использование американских боеприпасов при разрушении Газы.

Многие влиятельные демократы также требуют введения санкций против Израиля.

Если на промежуточных выборах демократы получат контроль хотя бы над одной из палат Конгресса, США могут прекратить предоставлять Израилю практически неограниченную поддержку.

Сами израильтяне, как правило, объясняют растущее международное возмущение антисемитизмом, а не искренней обеспокоенностью правами палестинцев, стабильностью на Ближнем Востоке или распределением военных ресурсов.

Тем не менее они осознают усиливающуюся изоляцию страны и опасаются, что после выборов Израиль столкнётся с тем, что бывший премьер-министр Эхуд Барак назвал «дипломатическим цунами».

Такая оценка распространена в ведущих израильских СМИ. Её разделяет и Нетаньяху, утверждающий, что только он благодаря превосходному владению английским языком способен предотвратить подобный натиск.

В качестве подтверждения он может ссылаться на то, как ему удалось добиться, чтобы администрация Джо Байдена так и не ввела против Израиля серьёзных мер за войну в Газе.

Израильские правые давно утверждают, что страна способна продолжать оккупацию и лишать палестинцев гражданских прав, одновременно воздействуя на международное сообщество посредством хасбары — публичной дипломатии и лоббистской деятельности.

Айзенкот, напротив, попытается восстановить доверие мира, открыто обозначая пределы того, на что Израиль готов согласиться, и добросовестно ведя переговоры. Нетаньяху редко придерживался такого подхода.

Вероятно, эта стратегия позволила бы Айзенкоту хотя бы временно вернуть расположение международных партнёров.

Нечто подобное происходило при двух других бывших военачальниках — Эхуде Бараке и Ицхаке Рабине, которые в своё время отстранили от власти правительства «Ликуда».

Нетаньяху своей чередой обманов разрушил настолько много отношений, что Айзенкот, скорее всего, получил бы кредит доверия на международной арене уже благодаря сравнительной честности.

Более того, Айзенкот мог бы предпринять шаги, которые приветствовали бы зарубежные партнёры, например замедлить строительство поселений.

Он выступает против спорного проекта E1, реализация которого фактически разделила бы территорию будущего палестинского государства на две части.

Однако рано или поздно Айзенкот разочарует зарубежных сторонников Израиля, рассчитывающих на радикальный пересмотр внешней политики Нетаньяху и его подхода к палестинскому вопросу.

Даже если Айзенкот изменит позицию относительно палестинской государственности, которую, по его словам, никогда не поддерживал, свобода его действий будет ограничена составом коалиции.

Политический блок Айзенкота опирается на две правые партии, лидеры которых отвергают принцип двух государств и не доверяют палестинцам.

Один из них, Авигдор Либерман, вообще выступает за ликвидацию Палестинской национальной администрации и передачу управления палестинским населением Западного берега Иордании. Однако Амман отверг эту идею ещё несколько десятилетий назад.

Если Айзенкот хотя бы продемонстрирует готовность рассматривать создание палестинского государства, эти партии могут добиться падения его правительства.

Опросы показывают, что борьба на выборах 27 октября будет напряжённой. Более того, если прогнозы подтвердятся, ни Айзенкот, ни Нетаньяху не смогут получить абсолютного большинства.

Поэтому страну, вероятно, ожидает период сложных политических торгов, в ходе которых оба лидера попытаются переманить союзников друг друга.

Нетаньяху может даже попытаться привлечь Айзенкота к созданию правительства национального единства, пообещав взамен приостановить судебную реформу или другие спорные инициативы.

Айзенкот категорически отвергал возможность работы под руководством Нетаньяху, даже при условии ротации на посту премьера. Однако резкая смена позиций давно стала привычным явлением в израильской коалиционной политике.

Возможен и другой сценарий: переговоры завершатся провалом, после чего страна вновь отправится на выборы.

Это будет не первый случай, когда выборы в Израиле не приводят к формированию устойчивого правительства. С 2019 по 2022 год состоялось пять парламентских выборов, прежде чем удалось создать коалицию, способную удерживаться у власти более года.

Однако каким бы ни оказался итог — правительство Нетаньяху, кабинет национального единства, правительство меньшинства Айзенкота при поддержке арабских партий или его кабинет с собственным большинством, — следующий премьер-министр Израиля продолжит оккупировать части территорий соседних государств и жестоко обращаться с палестинцами.

Следовательно, ему придётся столкнуться с последствиями усиливающейся международной изоляции.

Возможно, правительству придётся увеличить расходы на собственное производство вооружений, чтобы заменить системы, финансируемые США.

Израиль также может искать способы обхода экспортных ограничений на военную продукцию и товары двойного назначения — подобно тому, как сегодня это делают находящиеся под санкциями Иран и Россия и как сам Израиль поступал в первые годы существования.

Страна может столкнуться и со своим главным страхом — потерей американского права вето в Совете Безопасности ООН, которое с 1967 года защищало израильскую оккупацию от международного осуждения.

Эта защита сохранялась даже при президентах-демократах, критически относившихся к политике Израиля, таких как Джимми Картер и Барак Обама.

Возможно, сами израильтяне не хотят подобного исхода. Однако без коренного изменения представлений о стоящих перед страной проблемах именно к такому будущему Израиль стремительно движется.

Вероятность такого сценария особенно высока, если Нетаньяху и его союзники сохранят власть.

В таком случае более либерально настроенные израильтяне не станут ждать, насколько сурово международное сообщество накажет их страну. Вместо этого они предпочтут уехать, чтобы продолжить привычную жизнь в более спокойном месте.