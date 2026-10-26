В середине сентября интернет-расследователи обнаружили, что в руководство малоизвестного Международного клуба народного единства, созданного, согласно его сайту, в соответствии с указами президента России, входят несколько американцев. Организация заявляет о поддержке гуманитарных миссий и принципов мира, хотя многие связанные с ней деятели открыто призывают к ядерным ударам по западным столицам и украинским городам.

Самый известный американский участник клуба — экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс, распространяющий кремлёвские тезисы, включая утверждение о том, что революция на Майдане в 2014 году была поддержанным США переворотом. Его превращение из уважаемого учёного в сторонника режима, ведущего войну против Украины, иллюстрирует исторический феномен так называемых «попутчиков».

Этот термин возник в первые годы Советского Союза, когда Москва искала зарубежных сторонников и распространяла революционные идеи в капиталистических странах. Сегодня им обозначают западных деятелей, симпатизирующих России, её руководству и войне против Украины.

После российского вторжения в Крым и восточную часть Донбасса в 2014 году большинство таких союзников находилось в Европе. Теперь их место всё чаще занимают американцы разных политических взглядов.

В Европе по-прежнему остаются сторонники Кремля, включая бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, ныне проживающую в Санкт-Петербурге. Оба ранее работали на российские энергетические компании. Однако другие бывшие поклонники Путина, включая Марин Ле Пен, после полномасштабного вторжения 2022 года стали критиковать Россию.

Одновременно усилилось присутствие американских сторонников Кремля. На Петербургском международном экономическом форуме в июне одной из главных фигур стала правоконсервативная подкастерша Кэндис Оуэнс. Джеффри Сакс, регулярно выступающий в программе российского телеведущего Владимира Соловьёва, призывающего к уничтожению украинцев и ударам по западным городам, участвовал по видеосвязи из Нью-Йорка.

После форума Эндрю Тейт и его брат Тристан, разыскиваемые в Великобритании по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, посетили российский военный полигон и поделились положительными впечатлениями о российской армии со своей многомиллионной аудиторией.

Позднее Москву посетил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, возлагающий на Запад ответственность за стремление Путина разгромить Украину. Российские власти неоднократно использовали его заявления для оправдания войны.

Среди других известных американцев, поддерживающих кремлёвские нарративы, автор называет бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, режиссёра Оливера Стоуна, конгрессвумен Анну Паулину Луну, Стива Бэннона и бывшего советника президента США Майкла Флинна.

Во время поездки Оуэнс в Россию интервью у неё взял бывший ведущий CNN Рик Санчес, ныне работающий на RT — кремлёвском телеканале, вещание которого в США и Европе запрещено с 2022 года.

Подобно Карлсону, Оуэнс восхищалась чистотой и безопасностью Москвы, называя недоверие к России пережитком холодной войны. Их слова напоминают высказывания немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, посетившего СССР в 1930-х годах. Вскоре после массовых сталинских репрессий и голода, приведшего к геноциду, он описывал Москву как город гармонии и счастья.

Впрочем, нынешние сторонники России уступают по интеллектуальному и культурному масштабу западным знаменитостям, симпатизировавшим Советскому Союзу. Среди них были Пабло Пикассо, Фернан Леже, Жан-Поль Сартр, Андре Жид, Теодор Драйзер, Джон Дос Пассос, Эрнест Хемингуэй, Бернард Шоу и некоторое время Уистен Хью Оден.

Однако современные сторонники Кремля компенсируют отсутствие сопоставимых достижений огромной аудиторией в соцсетях и влиянием на движение MAGA.

Чтобы понять их мотивы, стоит обратиться к истории советских попутчиков, исследованной Дэвидом Коутом в книге «Попутчики» (The Fellow-Travellers), опубликованной в 1973 году.

По мнению автора, первые западные сторонники СССР верили в прогресс и возможность преобразовать общество посредством централизованного управления. Их симпатии к коммунизму объяснялись разочарованием собственными странами и тревогой из-за распространения фашизма. Советскую систему они воспринимали как противовес этой угрозе.

Поэтому многие интеллектуалы игнорировали или оправдывали преступления сталинского режима, включая организованный голод в Украине в начале 1930-х годов. Даже во время Большого террора западные деятели продолжали демонстрировать солидарность с СССР.

В 1937 году в Лондоне состоялась конференция «Мир и дружба с Советским Союзом», на которой выступали настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон, издатель Виктор Голланц, представители британской аристократии и депутаты-лейбористы.

Особенно пагубную роль сыграли журналисты, прежде всего корреспондент The New York Times Уолтер Дюранти, восхвалявший Сталина и обелявший преступления советского режима.

Современный Кремль использует аналогичную стратегию, эксплуатируя страхи западной аудитории. Консерваторам Россия представляется защитницей традиционных ценностей, а сторонникам предотвращения ядерного конфликта капитуляция Украины преподносится как необходимая цена мира.

В советское время такую работу проводили Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, коммунистические партии и общества дружбы с СССР, ориентированные в том числе на некоммунистическую аудиторию.

После распада СССР эти механизмы ослабли, но при Путине были восстановлены. В 2014 году Кремль использовал их для распространения версии о том, что российское вторжение в Украину якобы являлось внутренней гражданской войной, а также для дискредитации Киева и его союзников. Важную роль играл телеканал RT.

После прекращения его вещания на Западе Москва перенесла значительную часть пропаганды в соцсети, продвигая противников woke-повестки, прав ЛГБТК, секуляризма и иммиграции, а также обращаясь к людям, опасающимся конфликта с Россией.

На эти цели выделялись значительные ресурсы, в том числе через Международный клуб народного единства.

В ноябре 2022 года Путин подписал указ № 809 о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ противопоставляет Россию как религиозное и патриархальное общество западному либерализму и предполагаемому нравственному упадку.

Эта идеология связана с Русской православной церковью. Автор напоминает, что после сталинских чисток и проникновения спецслужб церковные структуры использовались для поддержки советской военной пропаганды и с тех пор, по его оценке, остаются под контролем Кремля.

Другим инструментом влияния стал Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который тайно распределял миллионы долларов среди организаций и отдельных лиц, преимущественно в Европе.

Значительные средства Москва направляет и на американскую правую аудиторию. Миллионы долларов, по имеющимся данным, тратились на инфлюенсеров и подкастеров, а российские сети ботов продвигали дружественные Кремлю публикации.

Американские медиаперсоны, в свою очередь, предоставляют площадки российским идеологам, включая ультраправого националиста Александра Дугина, давно налаживающего связи с западными правыми кругами в интересах российских спецслужб.

Среди тех, кто предоставлял ему доступ к своей аудитории, — Такер Карлсон и Алекс Джонс. Они распространяют представление о России как об убежище для западных консерваторов, отвергающих либеральную идеологию.

Поддержка авторитарных режимов известными западными деятелями имеет давнюю историю и встречалась как среди правых, так и среди левых.

В 1930-х годах Гитлера и нацистскую Германию восхваляли бывший британский король, ставший герцогом Виндзорским, промышленник Генри Форд, авиатор Чарльз Линдберг, руководитель IBM Томас Уотсон и французский писатель Луи-Фердинанд Селин. Нацистская Германия также создала международную пропагандистскую сеть Auslandsorganisation.

Среди поклонников фашизма Муссолини были президент Колумбийского университета Николас Мюррей Батлер и поэт Эзра Паунд.

В 1960-х и начале 1970-х годов северновьетнамскому режиму симпатизировали Мэри Маккарти, Бертран Рассел, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Ноам Хомский и Джейн Фонда посещали Северный Вьетнам и поддерживали его предполагаемую антиимпериалистическую борьбу. Позднее Хомский подвергал сомнению преступления камбоджийского диктатора Пол Пота.

Многих таких попутчиков объединяет глубокая неприязнь к политическим противникам и отдельным сторонам собственного общества. Иногда она настолько сильна, что они готовы поддерживать даже жестокие зарубежные диктатуры по принципу: «Враг моего внутреннего врага — мой друг».

Однако история показывает, что некоторые попутчики впоследствии пересматривали свои взгляды.

Как отмечает Коут, часть западных интеллектуалов разочаровалась в СССР после пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году, сделавшего возможным совместное вторжение Германии и Советского Союза в Польшу. Другие отвернулись от Москвы после установления коммунистических режимов в Центральной Европе.

В 1949 году бывшие сторонники СССР, включая Андре Жида, Стивена Спендера и Артура Кёстлера, опубликовали сборник «Бог, который потерпел неудачу» (The God That Failed), посвящённый прежним убеждениям, разочарованию и собственным нравственным ошибкам.

Новые волны разочарования последовали после разоблачения преступлений Сталина Никитой Хрущёвым, подавления Венгерской революции 1956 года и Пражской весны 1968 года.

Но можно ли ожидать подобного переосмысления от современных сторонников Путина?

Оснований для оптимизма немного. Многие преступления Сталина совершались в условиях информационной закрытости, поэтому позднейшие разоблачения действительно меняли отношение к нему.

Сегодня ситуация иная. Современные попутчики игнорируют доказательства или объявляют их несущественными. Их также мало интересует российская система цензуры и политических репрессий, при которой публичное неодобрение войны может повлечь уголовное преследование.

Особенно показательно поведение американских подкастеров и комментаторов, жалующихся на якобы существующее подавление свободы слова в США, но равнодушных к отсутствию такой свободы в России.

Хотя масштабы преступлений Сталина значительно превосходят совершённое Путиным к настоящему времени, автор считает нынешних попутчиков более опасными и заслуживающими большего осуждения.

Поддержка Сталина западными знаменитостями имела прежде всего моральное значение, поскольку реальных возможностей остановить его преступления практически не существовало.

Сегодня Запад располагает средствами эффективного противодействия России. Поэтому сторонники Путина, искажая общественную дискуссию и разжигая политические споры, способны замедлять или блокировать помощь Украине.

Тем самым они непосредственно способствуют продолжению войны. По мнению автора, история, вероятно, будет судить их строже, чем заблуждавшихся сторонников советского режима.

Однако наиболее суровой оценки, считает автор, заслуживает новейший представитель круга попутчиков Путина — президент США Дональд Трамп.

На протяжении многих лет Трамп восхищался российским президентом, одновременно демонстрируя презрение к демократически избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Теперь он вышел за рамки личных симпатий к Путину и пересёк геополитический Рубикон.

Сначала Трамп изменил позицию США, превратив Вашингтон из безусловного союзника Украины в нейтрального посредника. Затем ослабил обороноспособность Киева и, отменив энергетические санкции, обеспечил Кремлю дополнительные ресурсы для продолжения войны.

Особенно возмутительно, что эти решения принимаются на фоне усиливающихся российских атак, направленных на превращение крупнейших украинских городов в непригодные для жизни территории.

Почти единодушное осуждение сближения Трампа с Путиным другими западными лидерами, а также сохраняющаяся поддержка Украины среди республиканцев ещё могут заставить американского президента изменить курс.

Однако циничный и лишённый моральных принципов характер последних действий Трампа, по оценке автора, оставит неизгладимый след в истории его президентства, уже отмеченного многочисленными скандалами и разрушительными решениями.