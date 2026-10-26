Саудовская Аравия и Сингапур подписали соглашение о хранении саудовской нефти в сингапурских подземных резервуарах со второй половины 2027 года, чтобы обеспечить безопасность поставок в Юго-Восточную Азию на случай перебоев на Ближнем Востоке.

«Министерство энергетики, торговли и промышленности Сингапура и Министерство энергетики Королевства Саудовская Аравия сегодня объявили о совместном намерении создать в Сингапуре хранилище нефти. <…> Согласно предложенному плану, саудовская нефть будет храниться в подземных резервуарах «Джуронг», расположенных на одноименном острове. Ожидается, что операции по хранению начнутся во второй половине 2027 года», — говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики, торговли и промышленности Сингапура.

В заявлении ведомства также отмечается, что «хранение нефти позволит обеспечить энергетические потребности Сингапура в случае перебоев поставок», укрепив энергетическую безопасность страны. Кроме того, данная инициатива повысит надежность цепочки поставок саудовской нефти во всей Юго-Восточной Азии.