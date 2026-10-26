В воскресенье вечером Александр Вучич вышел к сторонникам и признал поражение. Он сказал, что «Студенческий список» победил и получит 135–140 мест, а его партия — около 105.

Вучич заявлял, что покинет президентский пост и будет бороться за кресло премьера, если победит его партия. Схема знакомая: Путин и Медведев в 2008-м. Третий срок закон не разрешает, зато разрешает сменить кабинет. Оставалось выиграть выборы.

Выиграть не получилось. После обрушения навеса на вокзале в Новом Саде в ноябре 2024 года протесты не прекращались почти два года: их не удалось ни разогнать, ни переждать. Весной Вучич докладывал о счёте 10:0 на местных выборах против студентов. Студенческий список подал документы в избирательную комиссию 14 сентября. До голосования оставалось шесть недель. У партии власти были деньги, администрация и партийная машина, работавшая с 2012 года. У студентов была улица. Среди кандидатов нет ни одного студента.

Вучич объяснил поражение так: он винил независимые СМИ, неназванные европейские страны и «американское глубинное государство». Доказательств организованного извне свержения власти нет. Но для результата они и не нужны. Недовольство в Сербии настоящее, причины у него настоящие, и всё же Урсула фон дер Ляйен поздравила победителей в тот же вечер и предложила помощь в реформах.

Виктор Орбан, Александр Вучич и Роберт Фицо долгие годы были самыми известными европейскими политиками, выступавшими за сохранение отношений с Москвой. На Западе всех троих нередко называли пророссийскими. Мотивы у них различались, как и близость к Кремлю, но все трое сопротивлялись попыткам полностью изолировать Россию. Брюссель открыто выражал недовольство такой позицией.

Все трое делали одну ошибку: торговались с Евросоюзом как с партнёром, у которого можно выторговать уступки. Но у Брюсселя были рычаги, не похожие на вмешательство. Он годами удерживал часть выплат Венгрии из-за претензий к верховенству права. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС годами стояли на месте. Еврокомиссия публиковала ежегодные доклады, в которых оценивала правительства этих стран. Каждый такой шаг формально законен. Вместе они ослабляли положение действующей власти.

Орбан признал проигрыш 12 апреля, уступив Петеру Мадьяру, бывшему человеку из его собственного круга, который порвал с Fidesz в 2024 году. Европейские лидеры поздравили Мадьяра сразу после выборов. В Сербии победили студенты без партийной истории. Старую оппозицию Орбан и Вучич не боялись: они годами её побеждали. Проиграли они тем, кто пришёл со стороны, и именно этих победителей Брюссель поддержал первым.

Остался Роберт Фицо. Он будет защищать свою линию без Орбана и без Вучича, а по оценке одного из аналитиков, около 80% государственных инвестиций Словакии приходит из фондов ЕС. Если Фицо не сделает выводов из венгерского и сербского опыта, следующим в этом ряду может оказаться он.

Впрочем, проигрыш на выборах ещё не означает конец карьеры. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа предлагает Орбану побороться за пост генсека ООН, рассчитывая на поддержку Москвы и Пекина. Сам политик заинтересован, но сомневается в успехе. Решающее слово за Совбезом ООН, где право вето имеют пять постоянных членов, включая Великобританию и Францию.

Если план осуществится, получится любопытная рокировка: политик, годами конфликтовавший с Брюсселем, возглавит ООН. Причём при поддержке Вашингтона, Москвы и Пекина.

Вучичу рокировка не удалась. Орбану, возможно, повезёт больше: из Будапешта прямиком в Нью-Йорк.