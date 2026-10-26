Имя президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа числится в списке альпинистов, совершивших восхождение на Эверест.

Соответствующая информация опубликована на сайте High Adventure Expeditions в разделе The Himalayan Database.

Согласно опубликованному списку, Ровшан Наджаф поднялся на вершину Эвереста 18 мая 2025 года. В базе данных он указан как Rovshan Najaf — гражданин Азербайджана, которому на момент восхождения было 43 года, в графе должность написано «правительство».

Отмечается, что восхождение было совершено по маршруту через Южное седло и Юго-Восточный гребень.

Напомним, Ровшан Наджаф занимает должность президента SOCAR с 21 июля 2022 года.