Высокопоставленные представители стран Мекканского пакта — Саудовской Аравии, Турции и Пакистана — встретятся с иранскими коллегами в Тегеране в понедельник, стремясь скоординировать действия по обеспечению региональной безопасности на фоне участившихся атак на Саудовскую Аравию.

Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается в сообщении, во встрече примут участие министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман и начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, а также глава разведки Турции Ибрагим Калын.

Эта встреча станет первым контактом на высоком уровне между Ираном и всеми тремя участниками блока Мекканского пакта с момента эскалации атак йеменских хуситов, связанных с Ираном, на Саудовскую Аравию.