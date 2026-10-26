Два человека погибли, 17 пострадали, в том числе ребенок, в результате атаки ВСУ на Воронежскую область, сообщил губернатор Гусев Александр.

Возгорание произошло в деловом центре в центральной части Воронежа и на школьном стадионе.

Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах Воронежа. Произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях.

Большинство пострадавших при атаке ВСУ на пригород Воронежа находились в поезде, отметил губернатор.

Всего 113 БПЛА сбили над Воронежской областью, в том числе 70 над территорией областного центра.

08:46 Ранним утром в понедельник, 26 октября украинские БПЛА атаковали Воронеж.

По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Атакован также бизнес-центр «Галерея Чижова».

В соцсетях местные жители пишут, что повреждена многоэтажка, во дворе горят автомобили.

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Он призвал жителей отойти от окон, а также напомнил о запрете выкладывать фотографии и видео с места событий.