Срок ареста трех граждан Азербайджана — Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, — вновь продлен на семь дней, сообщает Report.

Очередное судебное заседание состоится 30 октября.

Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них — граждане Азербайджана.