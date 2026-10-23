Азербайджан за последние три года увеличил расходы на импорт продовольственных товаров примерно на 20% — с $2,16 млрд в 2023 году до $2,591 млрд в 2025 году. Одной из причин недостаточного развития отечественного производства является нехватка инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

Как сообщает Minval, об этом заявил депутат Гудрат Гасангулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О товарном сертификате».

По приведённым депутатом данным, в 2024 году Азербайджан импортировал продовольственные товары на $2,475 млрд, а в 2025 году — на $2,591 млрд. Таким образом, за три года расходы на импорт увеличились на $431 млн. Гасангулиев также отметил, что за этот период цены на продовольственные товары выросли примерно на 8,6%.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на принятие ряда государственных документов, направленных на развитие сельского хозяйства и переработки продукции, ситуация в отрасли пока не улучшается.

В качестве одного из факторов он назвал недостаточный объём инвестиций. По его словам, в 2024 году при общем объёме инвестиций в экономику страны свыше 21 млрд манатов на сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство вместе пришлось 563,4 млн манатов.

Гасангулиев считает, что для привлечения частных инвестиций необходимо улучшить условия ведения бизнеса и расширить сеть перерабатывающих предприятий. Они должны закупать продукцию у фермеров и небольших хозяйств, проверять её качество и помогать производителям выходить на внешние рынки.

В качестве примера депутат привёл пчеловодство. По его словам, небольшому хозяйству, производящему около 200 кг мёда, сложно самостоятельно организовать реализацию продукции, в том числе за рубеж и обеспечить её соответствие требованиям экспортных рынков.

Перерабатывающие предприятия могли бы собирать мёд у производителей, проводить лабораторные исследования и выявлять остатки антибиотиков, пестицидов и других нежелательных веществ. Это позволило бы повысить качество продукции и создать условия для её экспорта.

Депутат также выступил за предоставление малым предпринимателям льготных условий для развития переработки сельскохозяйственного сырья.

По мнению Гасангулиева, развитие отечественного производства и перерабатывающей промышленности необходимо для повышения продовольственной безопасности страны и сокращения зависимости от импортных поставок.