Депутат Захид Орудж призвал разработать комплексную политику, направленную на предотвращение оттока населения из сельских районов Азербайджана, создание рабочих мест и возвращение людей в сёла. По его мнению, развитие аграрного сектора должно быть неразрывно связано с сохранением сельских населённых пунктов и доступностью государственных услуг.

Как сообщает Minval, об этом депутат заявил в ходе обсуждения законопроекта «Об аграрной сфере». По словам Оруджа, в Азербайджане насчитывается 4 244 села, однако сокращение населения в регионах создаёт угрозу для их дальнейшего существования. По мере уменьшения числа жителей сокращается количество учеников и учителей в школах, становится сложнее поддерживать работу медицинских пунктов, а почтовые и банковские услуги могут признаваться экономически нецелесообразными.

«Отсутствие государственных услуг может привести к тому, что село полностью исчезнет как административная единица», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что отток населения из регионов усиливает внутреннюю миграцию и увеличивает нагрузку на рынок труда и жилья в Баку. Поэтому, по его мнению, новый закон должен предусматривать не только меры по увеличению сельскохозяйственного производства, но и условия, при которых жители смогут оставаться в родных населённых пунктах.

Орудж обратил внимание на дисбаланс между занятостью в аграрном секторе и его вкладом в экономику. По приведённым им данным, в сельском хозяйстве заняты 35,4% работающего населения — около 1 млн 782 тыс. человек, однако доля отрасли в ВВП составляет лишь 5,9%.

Депутат считает, что повышение эффективности сельского хозяйства требует решения проблем небольших хозяйств, включая расходы на механизацию, доступ к оросительной воде, сельскохозяйственной технике и услугам агрономов. Дополнительные трудности возникают при самостоятельном выходе фермеров на рынок, где крупные торговые сети обладают значительными возможностями влиять на условия реализации продукции.

В этой связи Орудж предложил оценивать результативность государственных субсидий не только по объёму выделенной поддержки, но и по конкретным показателям: урожайности с гектара, доходам хозяйств, числу созданных рабочих мест, расходу воды и сокращению зависимости от импорта.

Отдельное внимание депутат уделил поддержке предпринимательства в сельской местности. Он предложил рассмотреть возможность введения нулевого налогового режима для небольших перерабатывающих предприятий, использующих местное сырьё в приграничных, горных и экономически слаборазвитых районах. При этом льготы, по его замыслу, должны сопровождаться обязательствами по инвестициям и созданию рабочих мест.

Орудж также выступил за снижение коммунальных тарифов в аграрных регионах с учётом климатических условий. По его словам, в ряде горных и приграничных районов отопительный сезон может продолжаться семь-восемь месяцев, поэтому потребности таких домохозяйств в энергоресурсах отличаются от потребностей жителей Баку и Абшерона.

Депутат подчеркнул, что государственная политика в аграрной сфере должна быть долгосрочной и не зависеть от смены руководителей ведомств или изменения правил предоставления субсидий.

По его мнению, спустя несколько лет эффективность закона следует оценивать по реальным результатам: насколько выросли доходы сельчан, увеличилось ли производство, сколько новых предприятий открылось и сколько семей решили остаться в родных сёлах.