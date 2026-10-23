Завтра, 24 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днем ​​- 19-22° тепла. Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, временами возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-17, днем ​​- 18-22° тепла, в горах ночью 5-9, днем ​​- 9-14° тепла.