Депутат Милли Меджлиса Хикмет Мамедов призвал обратить внимание на качество радиосигнала в приграничных районах Азербайджана. Как сообщает Minval, об этом депутат заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам Мамедова, при движении на север страны сигнал российских и дагестанских радиостанций становится сильнее, тогда как азербайджанские радиостанции теряют качество приёма. Аналогичная проблема, по его словам, наблюдается и в западном направлении, на границе с Грузией. Депутат считает необходимым выяснить причины этой ситуации и принять соответствующие меры.