В Азербайджане предлагается сократить на один год срок пребывания в воинском звании для получения нового для офицеров, окончивших магистратуру, резидентуру или докторантуру и получивших учёную степень. Это предусмотрено законопроектом, направленным на совершенствование порядка прохождения военной службы и стимулирование дополнительного образования военнослужащих.

Как сообщает Minval, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, представляя законопроект на пленарном заседании парламента. Изменения предусматривают внесение поправок в Положение о прохождении военной службы и закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно проекту, для офицеров, окончивших магистратуру или резидентуру, а также завершивших докторантуру и получивших соответствующую учёную степень по заказу Вооружённых сил Азербайджана или других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, срок пребывания в очередном воинском звании будет сокращаться на один год. Такая льгота будет применяться однократно на каждом из указанных уровней образования.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение сроков пребывания в звании лейтенанта для выпускников специальных военных учебных заведений. В частности, предлагается установить следующие сроки: 2 года — для выпускников специальных военных учебных заведений с пятилетним сроком обучения; 1 год — для военнослужащих лётного состава авиации и проходящих службу на подводных лодках; 1 год — в других случаях, определяемых соответствующим органом исполнительной власти.

По словам Нагиева, действующие нормы предусматривают разные сроки пребывания в звании лейтенанта для выпускников специальных военных учебных заведений в зависимости от продолжительности обучения. Это приводит к тому, что военнослужащие сопоставимых категорий получают очередное звание в разные сроки. Депутат пояснил, что предлагаемые изменения направлены на устранение такого неравенства и совершенствование порядка присвоения очередных воинских званий.

Он также отметил, что стимулирование получения офицерами дополнительного образования и развития научной деятельности будет способствовать формированию профессионального и квалифицированного кадрового состава Вооружённых сил Азербайджана. Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.